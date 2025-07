Matteo Ricci in spiaggia e in montagna: parte la campagna «dove si trovano le persone»

Presentate le due iniziative "Ricci on the beach" e "Ricci in vetta" che animeranno l'estate elettorale in attesa delle Regionali

ANCONA – Campagna elettorale in spiaggia, ma anche in montagna, con gli scarponi, Matteo Ricci scende nell’agone. Dopo il bagno di folla di dieci giorni fa, in piazza Roma ad Ancona, il candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni Regionali prende atto della possibile data in cui i cittadini si recheranno alle urne – pare il 21 e 22 settembre, cinque anni fa s’era votato il 20 e 21 – e mostra le sue iniziative per un’estate di politica in spiaggia e sotto l’ombrellone, ma anche in montagna, che si chiamano “Ricci on the beach” e “Ricci in vetta“. L’avventura prenderà il via domenica prossima, 27 luglio, da Marina Dorica a bordo del Pelikan, un’imbarcazione ecologica che ripulisce il mare. Stamattina 21 luglio, nella sede elettorale anconetana nella Galleria Dorica, Ricci ha illustrato nei dettagli questa campagna itinerante che toccherà tutte le spiagge marchigiane da sud a nord in sette tappe, dal 27 luglio a fine agosto. Non solo mare: tre appuntamenti sono previsti anche in montagna, a partire dal 9 agosto nel comprensorio del Catria e del Nerone.

Ma è sulla scelta della data elettorale che il candidato non ha risparmiato critiche taglienti al governo Acquaroli: «Siamo qui innanzitutto perché ci vogliono far votare d’estate. Non hanno ancora deciso e questo è uno scandalo dal punto di vista democratico, perché ormai siamo tutti in campagna elettorale e ancora non si sa quando si vota – ha attaccato Ricci –. È uno scandalo democratico perché non c’è stato il minimo confronto con le opposizioni, confronto che sarebbe stato un gesto di educazione e di correttezza istituzionale». Ricci torna sulla data delle elezioni: «Pare che ci vogliano far votare d’estate con danni alla stagione turistica, perché le Marche dovrebbero essere una regione a vocazione turistica, anche se i primi dati dell’estate non sono incoraggianti. Votare a settembre significa impattare con la stagione che è sempre più lunga». Senza contare i disagi per il mondo scolastico: «Non si capisce perché dobbiamo creare ulteriore disagio alle scuole, che sarebbero richiuse poco dopo averle riaperte». L’alternativa, secondo Ricci, esiste eccome. «Non si capisce perché dovrebbero far subire ai marchigiani una campagna elettorale durante le ferie, quando si poteva scegliere una data di buon senso, come ha fatto la Toscana, a metà ottobre, che ci consentisse di fare una campagna elettorale dopo le ferie, con tempi ragionevoli. Faccio nuovamente questo appello perché si scelga una data compatibile con la comunità marchigiana e non funzionale agli interessi di partito. Spero che non prendano gli ordini da Roma anche per fissare la data delle elezioni, cosa che sinceramente temo».

Matteo Ricci con Paolo Baldoni Il candidato scherza coi cronisti



Nonostante le critiche sui tempi, Ricci ha mostrato di essere pronto alla sfida estiva: «Faremo di tutto per far capire agli elettori quanto sono importanti queste elezioni, se pensano che farci votare in anticipo sia un modo per prenderci alla sportiva sappiano che siamo pronti. Abbiamo presentato la coalizione, abbiamo presentato le liste e cominciato a presentare tutti i candidati». Il “Ricci on the beach” partirà ufficialmente venerdì 25 luglio con una maxi cena sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro, «una cena che darà luce alle Marche». Domenica inizierà il tour vero e proprio: «Abbiamo deciso di girare tutte le spiagge marchigiane da sud a nord, lo faremo dal 27 luglio fino a fine agosto in sette tappe, partiremo da Marina Dorica ad Ancona, per toccare in questa domenica Palombina, Falconara e Senigallia». La strategia è chiara: andare dove si trova tanta gente, soprattutto nei weekend. «Lo faremo andando a incontrare le persone dove stanno, al mare, in spiaggia, con iniziative, musica, gadget, incontrandole come abbiamo fatto in questi mesi in maniera popolare».

Il mezzo scelto per questo viaggio non è casuale. Come la bicicletta era diventata simbolo della campagna nelle aree interne, ora tocca al mare con un messaggio preciso. «L’imbarcazione che abbiamo scelto per girare la costa e le spiagge è una barca anti inquinamento – ha spiegato Ricci –. È una barca speciale che ci consentirà non solo questo tour, ma, quando governeremo le Marche, di avere il mare più pulito d’Italia». L’obiettivo è quello di trasformare le Marche in una regione leader nella blu economy. «Vogliamo far diventare la costa marchigiana una costa che investe davvero nell’economia blu, una regione che investe realmente nella pulizia delle acque, dei porti, delle foci dei fiumi, contrastando la plastica. L’imbarcazione che mi accompagnerà sarà dunque una sorta di manifesto galleggiante che vuole dimostrare che per noi la sostenibilità e il mare pulito,s aranno elementi centrali della regione del futuro, per renderla più bella, più attrattiva e più competitiva».

A fornire l’imbarcazione è Paolo Baldoni, amministratore delegato della Garbage Group che produce il Pelikan, specializzato nella pulizia dei mari. Finora ne sono stati prodotti venticinque, di cui due operativi in Thailandia. I numeri che Baldoni riporta fanno riflettere: «Ogni secondo 550 bottiglie di plastica finiscono nel Mediterraneo, ogni anno finiscono in mare 15 milioni di tonnellate di plastica e nessuno fa quasi nulla». L’imprenditore vede nelle Marche un potenziale laboratorio per il futuro: «Questa potrebbe diventare veramente una regione che in questo comparto crea posti di lavoro. Sta nascendo un comparto che vorremmo portare in Europa e nel mondo. Le nostre barche hanno sonde, droni, sono un laboratorio scientifico avanzato per questa attività. Con questa iniziativa accendiamo un faro sulla sostenibilità». A fianco a Matteo Ricci, candidato in bici, in barca, e in infradito.