Mascherine, guanti e amuchina: farmacie ancora in prima linea

Tre farmacie anconetane continuano a fornire servizi ai cittadini in tempi di emergenza, destinando alcuni dispositivi a diverse associazioni locali

ANCONA- Proseguono i servizi a favore dei cittadini messi in atto dalle farmacie anconetane. Tra queste, vanno menzionate Farmacia del Piano, Farmacia delle Grazie e Parafarmacia del Coppo che sono da sempre in prima linea per la lotta al Coronavirus.

Sin dall’inizio dell’emergenza, le farmacie effettuano la consegna a domicilio gratuitamente su tutto il territorio cittadino. Sono disponibili mascherine chirurgiche a 0,61 cent, mascherine ffp2 da 5,90 a 9,90 euro, e mascherine per bambini. Tutte sono certificate da Inail e dall’Istituto Superiore della Sanità. Inoltre, utili soprattutto per la riapertura delle attività e delle palestre, si possono acquistare termometri a distanza, guanti e pulsossimetri.

Si tratta di tutti prodotti utili e necessari sia per affrontare l’emergenza che per prevenire il contagio. Inoltre va considerato che, all’interno dei laboratori delle singole farmacie, viene prodotta anche amuchina che è stata destinata alle varie associazioni della zona. Tutte le novità sono poi disponibili sulle pagine social ufficiali.