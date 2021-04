Mascherine ai bimbi delle scuole di Falconara, partita la consegna

FALCONARA – Consegnate di recente dal direttore generale di Innoliving Danilo Falappa, distribuite ai bambini qualche giorno dopo il rientro a scuola. Riferimento alle diecimila mascherine che, l’azienda dorica, aveva regalato al sindaco Stefania Signorini per destinarle ai giovani dei plessi scolastici falconaresi. È stato proprio il primo cittadino, ieri, 28 aprile, a regalare i primi dispositivi, colorati e su misura, agli alunni della elementare Dante Alighieri: «Vedete? Sono state donate da una società che ha pensato proprio a voi bambini – ha spiegato il sindaco – perché sono più piccole di quelle prodotte per gli adulti».

Il sindaco ne ha poi approfittato per ricordare che la «Innoliving è da tempo impegnata nel nostro territorio perché insieme ad Aerdorica e al Gruppo Kos ha attivato all’aeroporto il servizio di screening con tamponi rapidi e molecolari. Le tre società hanno fornito un grande supporto al Comune per l’organizzazione dello screening gratuito rivolto alle scuole. Questa donazione rappresenta un segnale di attenzione in più».

A proposito di screening per le scuole (avvenuto il 3, 5 e 6 aprile), invece. Si erano sottoposti a tampone 730 bambini totali delle materne, elementari e medie di Falconara ed erano stati individuati tre casi positivi. L’iniziativa era stata organizzata grazie alle disponibilità di tanti soggetti diversi, compresi i volontari di Protezione civile. Quanto alle mascherine, la distribuzione proseguirà nei prossimi giorni in tutte le scuole elementari della città.