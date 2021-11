Marina, clamoroso colpo ad effetto: la Buffon Academy a Montemarciano

I tecnici della scuola calcio per portieri fondata dal grande Gigi, campione del mondo con la nazionale 2006, oggi in attività al Parma, saranno nelle Marche il prossimo 22 novembre, ospiti del Marina

MARINA DI MONTEMARCIANO – Uno di quegli eventi che rimarranno impressi a lungo nella memoria di dirigenti, tecnici e soprattutto bambini: la Buffon Academy, il prossimo lunedì 22 novembre, effettuerà un clinic a Marina di Montemarciano, con i responsabili della scuola calcio per soli portieri fondata dal grande Gigi, campione del mondo 2006 con la Nazionale, ex portiere della Juve e oggi in forza al Parma. Gli esperti saranno ospiti del Marina Calcio, del Montemarciano e più in generale della M3Academy, sodalizio giovanile che unisce le due anime societarie.

L’iniziativa, fa sapere il Marina, si terrà all’impianto della Gabella e in due fasce orarie distinte, dalle 15.30 alle 17 e dalle 17.30 alle 19. «Speriamo anche nella presenza del recordman di presenze con la Nazionale italiana e forse il più grande portiere di tutti i tempi, in cima al calcio mondiale che conta – l’auspicio della società -. Visti i molteplici impegni non è ancora sicura la sua presenza, anche se nei tre precedenti appuntamenti è stato presente».

Nel dettaglio, la Buffon Academy mostrerà ai giovani guardiani delle aree di rigore alcune tecniche nate dai segreti di Gigi e terrà anche una vera e propria lezione in aula (che in questo sport è a cielo aperto e sopra un prato verde). «La nostra scuola portieri diretta da Emanuele Montini – continua il Marina – ha inseguito e ottenuto il placet dalla Buffon Academy sperando anche di portare il fenomeno a Montemarciano». C’è grande attesa. Della presenza di Buffon se ne saprà più avanti. Ci sperano tutti. Comunque andrà, però, sarà un successo.