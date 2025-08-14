“Mare e Laghi sicuri”: la Guardia Costiera delle Marche si prepara per Ferragosto

La Guardia Costiera assicurerà la propria presenza a mare e a terra con il dispiegamento di quasi 100 militari, uomini e donne, in forza ai 13 Uffici marittimi e con l’impiego di circa 15 unità navali

ANCONA – La Direzione Marittima delle Marche si prepara ad affrontare la giornata di Ferragosto, predisponendo il massimo del proprio sforzo operativo lungo i quasi 200 km di costa di competenza.

Nella giornata più calda ed impegnativa della stagione estiva, la Guardia Costiera assicurerà la propria presenza a mare ed a terra con il dispiegamento di quasi 100 militari, uomini e donne, in forza ai 13 Uffici marittimi e con l’impiego di circa n. 15 unità navali, assieme ad altrettante pattuglie automontate, che vigileranno sugli specchi acquei e lungo l’intero litorale praticabile, sotto il vigile coordinamento delle Sale Operative delle Capitanerie di Ancona, Pesaro, San Benedetto e degli Uffici Circondariali marittimi di Fano, Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

Questo sarà dunque il dispositivo della settimana e della più importante giornata estiva, che si profila caratterizzata dalla massima presenza antropica su litorale e la fascia marittima adiacente, a massima garanzia della sicurezza di tutti i rispettivi utenti e turisti, affinché possano fruire e godere della giornata consapevoli della vicinanza degli uomini e delle donne della Guardia Costiera regionale, e dunque sentirsi tutelati nelle loro attività ludiche grazie alla prossimità dei mezzi navali in mare e del personale lungo la riva.

Sino ad ora, massimale è stato lo sforzo operativo assicurato dai militari impiegati nell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025, durante l’attività di vigilanza e pattugliamento del litorale compartimentate teso ad assicurare il corretto uso del mare nonché il regolare svolgimento delle attività balneari.

A tal proposito, volendo stilare un consuntivo dei risultati effettuati in ambito regionale, il personale della Guardia Costiera ha effettuato, via mare e via terra, un totale di n. 4474 controlli, principalmente volti al rispetto delle prescrizioni del Codice della Nautica da diporto nonché delle Ordinanze di Sicurezza balneare. Nell’ambito della richiamata attività di controllo, sono state effettuate n. 63 sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme in materia demaniale e del diporto e n. 29 sanzioni amministrate per accertate infrazioni in materia di pesca marittima e sono stati rilasciati n. 189 bollini blu. Sono stati effettuati, inoltre, n. 14 soccorsi via mare, che hanno consentito di trarre in salvo n. 26 cittadini.

In occasione delle prossime intense giornate estive, la Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare di osservare sempre in ogni circostanza la massima prudenza e di rispettare ogni regola tesa a garantire la sicurezza di ogni attività marittima, sia di balneazione che di navigazione, affinché entrambe si svolgano nelle rispettive zone riservate, e senza dunque quelle interferenze che possono generare, per sistema, un pericolo da non far ricorrere in nessuna circostanza, e sul quale la vigilanza preventiva sarà ferrea.

Si raccomanda, altresì, a chiunque intenda fare il bagno tuffandosi dalle unità da diporto a propulsione a motore, di gettare l’ancora anche se la sosta è di pochi muniti, spegnere il propulsore e solo dopo aver adottato ogni accortezza, procedere con la balneazione; ciò facendolo in assenza di vento ed in condizioni di mare ottimali ed assicurate, nella considerazione che il moto delle eliche o degli idrogetti non è compatibile con chi nuota attorno alla propria imbarcazione; è raccomandato altresì di mantenersi molto vicini alla propria imbarcazione – e di non andare verso le unità estranee che fossero prossime, sempre per gli stessi motivi di sicurezza – in modo da raggiungerla poi con facilità. Ogni procedura diversa da questa costituisce pericolo per se stessi e per gli altri.

La Guardia Costiera di Ancona segnala ed esorta di riferirsi per qualsiasi emergenza in mare al proprio Numero 1530, per il quale risponde direttamente la Sala Operativa più prossima, oppure al Numero Unico 112 riferito a tutte le emergenze.