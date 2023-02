Il conduttore jesino sarà in diretta su Tvrs ogni giorno con interviste e curiosità dall'Ariston. L’inviato per le Marche è tornato dopo due anni di assenza, a causa della pandemia

ANCONA – Da Jesi a Sanremo: il conduttore tv Marco Zingaretti al 73esimo festival della canzone italiana. Il presentatore jesino è arrivato nei giorni scorsi nella città dei fiori. In collegamento dalla Liguria, sarà in onda su Tvrs (canale 13 del digitale terrestre), per interviste e scambi di battute con gli artisti in gara e coi vari vip che gravitano intorno al teatro Ariston.

A sinistra, Marco Zingaretti mentre intervista Stash (dei The Kolors)

L’appuntamento è alle 12.45 e nel tg delle 13.15 (e delle 20.15). «Cercherò di dare luce e di intervistare anche dei marchigiani a Sanremo, per trasmetterli martedì, 14 febbraio, in occasione dello speciale Sanremo».

Zingaretti, con la troupe di Tvrs è alla sua sesta spedizione – per così dire – a Sanremo. L’inviato per le Marche è tornato dopo due anni di assenza, a causa della pandemia. Il covid e le linee guida del festival per contrastarlo avevano infatti frenato collegamenti e viaggi nella città più famosa della canzone italiana.

Il conduttore tornerà con «due edizioni ricche di interviste in collegamento. Ritorno in presenza – spiega lui – e da oggi (mercoledì 8 febbraio) mi collegherò ogni giorno coi colleghi in studio per regalare aggiornamenti, interviste e curiosità».

Tutti gli orari dei collegamenti da Sanremo

Ad accompagnarlo nel viaggio della settimana di Sanremo, saranno le colleghe Edy Bracaccini e Silvia Montesarchio. Questi gli orari dei collegamenti: ore 12.45, nella trasmissione “Benvenuti in Tv” e mezz’ora dopo (alle 13.15 e la sera alle 20.15) nell’innovativo Tg “All News”.

Sarà un ricco lavoro di reportage – sottolineano da Tvrs – per regalare al nostro pubblico “Speciale Sanremo 2023”, che andrà in onda il giorno di San Valentino, cioè martedì 14 febbraio, alle 21 (in replica: martedì 21) ed in contemporanea sul sito tvrs.it e sull’app MyTvrs.