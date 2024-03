Marco Lucioli: «Anconopoli, così riscopro la storia nascosta della nostra città»

ANCONA – Si chiama Anconopoli, storie e fotoromanzi della gloriosa era analogica l’ultima fatica letteraria di Marco Lucioli e dell’amico Francesco Lucesole (edito da Affinità Elettive). Il volume, disponibile anche su Amazon, coniuga amarcord di vita e fotoromanzi alla scoperta dell’Ancona antica: «Parliamo della nostra epoca, di ciò che c’era e di com’è cambiata la nostra amatissima città con l’elemento per eccellenza del Novanta, i fotoromanzi».

Il libro ha avuto la sua prestigiosa presentazione ufficiale al Salone Editoria Marche nell’ottobre del 2023. Ma intanto, il progetto Anconopoli, nato nel 2021, in piena epoca Covid, continua a sfornare puntate su Ancona. Venerdì (19 marzo) è uscita online, su Youtube, la 122esima: Lucioli alla scoperta delle panchine panoramica con la guida turistica Annalisa Trasatti.

Lucioli fa le riprese ovunque

Il 26 marzo, invece, le telecamere di Lucioli si sono soffermate sulla città antica: «Un viaggio alla scoperta dell’Arco di Traiano, di piazza del Senato e dell’anfiteatro accompagnati dalla docente delle scuole Donatello, Giorgia Chiarotti». Tutto è nato per gioco: «I primi video raccontavano come si viveva negli anni ’90. Un taglio semplice, una passeggiata per le vie di Ancona ricordando ciò che c’era prima e come si viveva. Inizialmente, dovevano essere soltanto 4-5 puntate e invece ne abbiamo fatte oltre 120. Una scommessa ai tempi del Covid. Vi ricordate che si litigava per qualsiasi cosa? Aperturisti e chiusuristi, pro e no vax. Insomma, l’unico argomento trasversale che metteva tutti d’accordo era il racconto di quando eravamo ragazzini. Così, ho iniziato a fare riprese nel weekend». E Lucioli non si è più fermato.

Brecce Bianche, Posatora e Pietralacroce: poi la pioggia di like che convince il grafico pubblicitario (questa la professione di Lucioli) a proseguire nel suo percorso: Palombina, Portonovo, e le frazioni. Il rione Adriatico e il Passetto, Varano, l’Aspio, Candia, il Borghetto. E ancora: Osimo, Falconara, Sirolo e Agugliano.

Pillole e curiosità sconosciute ai più vengono scoperte da critici letterari, maestri d’arte, esponenti della cultura cittadina, come lo stesso ex assessore e docente di filosofia, prof Antonio Luccarini: «Adesso tutti vogliono riscoprire le proprie origini. Io sono ammaliato dal colle Guasco, quello dei Cappuccini e il Cardeto». Chi vuole, può acquistare il libro. I più social, invece, potranno guardare le puntate su Youtube, ogni venerdì alle 18.