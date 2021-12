Al via il “Marche Wine Weekend” ad Ancona. Al Garage 30 cantine del Movimento Turismo del Vino

ANCONA- Trenta produttori vinicoli e oltre cento etichette. Va in scena il “Marche Wine Weekend” allo spazio polifunzionale Garage. Un’iniziativa volta a far conoscere le peculiarità vitivinicole regionali con alcuni dei maggiori produttori da nord a sud delle Marche: dalla via del Verdicchio ai colli del Lacrima, passando per le terre del Rosso Conero fino alle zone del Pecorino e Passerina. Da oggi, 17 dicembre, a domenica 19 si potranno degustare e acquistare le produzioni dei viticoltori associati al Movimento Turismo del Vino, di cui Serenella Moroder è presidente. «Quello natalizio è un periodo perfetto per realizzare una manifestazione che possa far capire a tutti che il mondo del vino marchigiano non vuole fermarsi – dice Moroder – ma anzi non vede l’ora di poter tornare ad accogliere, raccontare, far innamorare».

Le degustazioni

Per partecipare alle degustazioni basta acquistare i token (gettoni) direttamente alla cassa del Garage. Oggi e domani l’apertura degli stand è prevista alle 17 (chiusura alle 23), mentre domenica apertura anche la mattina alle 11. «Il Marche Wine Weekend è un’occasione per presentare i vini delle cantine socie di Movimento Turismo del Vino e farli degustare ad un pubblico attento, curioso ed appassionato – continua Serenella Moroder -. Daremo anche la possibilità di acquistare le bottiglie dei vignaioli presenti: un buon vino può essere di sicuro un regalo natalizio apprezzato. Mi auguro che in molti decidano di partecipare a questo evento, che ovviamente si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid vigenti». Lo spazio polifunzionale Garage torna, qundue, ad animarsi per il secondo dei cinque appuntamenti in programma lungo tutto il periodo di Natale. E come sempre non mancheranno anche gli eventi collaterali che caratterizzano il nuovo punto d’incontro ad Ancona.

Le altre attività

Garage nasce da un’idea della Raval Family, ispirato ai grandi contenitori metropolitani dove l’arte incontra il cibo, la musica e i trend stilistici del mondo della moda. Infatti accanto alla manifestazione vinicola saranno allestiti anche altri due stand: uno dedicato alla musica con lo shop di vinili e cd Zamusica, mentre per il vintage sarà di nuovo presente il corner di Gigolè store. Presenza fissa, per chi volesse fermarsi dall’orario dell’aperitivo fino a cena e dopo cena, il bar di Raval e O Acqua O Vino e il food truck di Let’s mEat. Il tutto con le note diffuse dalle selezioni in sottofondo dei dj. L’ingresso è sempre gratuito. Green pass obbligatorio. L’organizzazione consiglia di prenotare l’accesso tramite il sito Eventbrite per ottenere il pass saltafila.