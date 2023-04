Weekend all’insegna del maltempo nelle Marche, temperature sotto la media stagionale

Un'area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo darà origine a tempo instabile anche nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per temporali

ANCONA – Ondata di maltempo nelle Marche con piogge, temporali e temperature al di sotto della media stagionale. Un’area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo darà origine a tempo instabile anche nei prossimi giorni. Per la giornata di oggi, fino alle 24, la Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo per temporali, ma le piogge proseguiranno anche nei prossimi giorni e la fase di instabilità durerà fino a lunedì, spiega il meteorologo Francesco Boccanera.

Sulle Marche potrà scendere nuovamente qualche fiocco di neve, infatti il limite delle nevicate tra oggi e domani si porterà attorno ai 1000 metri, in lieve rialzo nel pomeriggio di venerdì, mentre già da sabato tornerà a salire attorno ai 1500-1600 metri.

«Nel pomeriggio di domani (venerdì 14 aprile) è atteso un miglioramento, ma già da sabato torneranno le piogge» spiega, precisando che andranno avanti anche nella giornata di domenica 16 aprile. Anche le temperature, in diminuzione, specie nei valori massimi già dalla giornata di oggi, si manterranno più basse rispetto ai valori tipici del periodo. Insomma si preannuncia un weekend con l’ombrello per i marchigiani.

La giornata di domenica, in particolare vedrà la possibilità di piogge diffuse, anche a carattere di rovescio, più insistenti sul settore settentrionale in mattinata e sul settore meridionale nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori massimi.