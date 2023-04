Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, è lieta di annunciare il lancio del nuovo spot sulla Regione Marche: “il segreto meglio custodito d’Italia”. Lo spot, realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con Visit Italy, racconta la storia di “Bella”, una viaggiatrice Gen Z che sperimenta l’autenticità della vita locale durante il suo viaggio nelle Marche, immergendosi in paesaggi mozzafiato come i Monti Sibillini. Lo spot mette in risalto cinque borghi della regione, Grottammare, Offagna, Recanati, Sarnano e Urbino, scelti per la loro bellezza e il loro fascino unico.



Il team di Visit Italy ha lavorato a stretto contatto con la Regione Marche per identificare i luoghi più suggestivi da mostrare, che rappresentano un concentrato della grande bellezza della regione e offrono un’esperienza autentica e indimenticabile a chiunque decida di visitarli. Il claim finale “Marche: Disconnect your Mind” sottolinea l’invito a staccare dalle preoccupazioni e vivere un’esperienza unica in uno dei luoghi più belli del mondo.



Gli obiettivi della campagna sono di promuovere la cultura e la storia della Regione Marche come luogo ideale per disconnettersi dalla tecnologia, di promuovere la tradizione enogastronomica e artistica della regione in armonia con la natura, di definire itinerari naturalistici per viaggiatori alla ricerca di un’esperienza autentica e di valorizzare i borghi della Regione Marche come luoghi di pace, tranquillità e riscoperta delle radici storiche.



Il target di riferimento della campagna include nomadi digitali, giovani genitori, appassionati di slow life, amanti delle vacanze relax con amici, partecipanti a eventi tradizionali, appassionati di natura, enoturismo e weekend romantici, con un’età compresa tra i 30 e i 45 anni. Secondo una ricerca sul turismo in Italia condotta da Sojern Company, è importante considerare l’accelerazione del processo digitale: il 65% dei viaggiatori appartenenti alle generazioni millennial e Z si affida esclusivamente ai contenuti digitali per prenotare un viaggio.



Il nuovo spot sulla Regione Marche è disponibile sul portale web di Visititaly.eu e sul canale Youtube. Per ulteriori informazioni e richieste di supporto, Visit Italy è sempre a disposizione.

Link allo spot: https://youtu.be/bFZ7ugb9nXw