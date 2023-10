Marche, vino nel mirino dei Nas: raffica di controlli in ogni provincia

MARCHE – Controlli dei Nas alla filiera del vino in tutta Italia, nelle Marche finiscono nel mirino 45 attività che operano nel settore della produzione e della vendita di prodotti legati al vino e agli alcolici, ma anche enoteche e supermercati. Decine le persone segnalate per una serie di irregolarità, tra cui il mancato rispetto di norme igienico-sanitarie.

Il Comando carabinieri per la Tutela della Salute ha condotto una vasta campagna di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, contestualmente al periodo stagionale di raccolta della materia prima ed avvio della fase produttiva dei prodotti vinosi. Il piano di verifiche su scala nazionale, svolto nel mese di settembre, rappresenta un’intensificazione delle verifiche ordinariamente condotte dai Nas nello specifico settore, dedicate alla verifica della sussistenza di pratiche di vinificazione illecite o pericolose per la salute, finalizzate alla salvaguardia dei consumatori e degli imprenditori di filiera che operano con correttezza e lealtà commerciale. Complessivamente, a livello nazionale, sono state eseguite quasi mille ispezioni e sequestrati 300 mila litri di vino irregolari.

I Nas durante i controlli

Nelle Marche, sono state controllate complessivamente 45 attività operanti nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti vinosi e alcoolici, di cui 29 aziende agricole con annesse cantine vinicole e 16 negozi di vendita al dettaglio come enoteche e supermercati.

Nella provincia di Ancona, sono stati 17 i controlli effettuati e 3 i campioni di prodotti prelevati, tutti in attesa di esito analitico. Sette le persone segnalate all’Autorità Amministrativa e Sanitaria per aver omesso di predisporre idoneo piano di autocontrollo Haccp, in alcuni casi non aver attuato parte dello stesso piano di autocontrollo e per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario e strutturale. Sanzioni amministrative per una somma pari a 4.000 euro.

Nella provincia di Ascoli, 6 i controlli e una persona segnalata all’Autorità Amministrativa e Sanitaria per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale.

Nel Fermano un controllo, che non ha fatto emergere situazioni particolari.

Nel Maceratese 7 i controlli e un campione di prodotto prelevato, in attesa di esito analitico. Una persona segnalata all’Autorità Amministrativa e Sanitaria per irregolarità riscontrate sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale.

In provincia di Pesaro, infine, 14 controlli e 3 campioni prelevati (tutti in attesa di esito analitico). Una persona segnalata all’Autorità Amministrativa e Sanitaria anche in questo caso per irregolarità sotto l’aspetto igienico-sanitario e strutturale.