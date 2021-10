“Marche, dalla Vigna alla Tavola”: protagoniste le donne nel mondo del vino

FALCONARA MARITTIMA – Il ruolo della donna nel mondo del vino, sempre più protagonista di un cambiamento epocale che comunque l’ha sempre vista sentinella della cura dei vigneti e dei processi di trasformazione delle uve. Non è un caso che la tappa di domenica sera alle ore 18.00 del progetto “Marche, dalla Vigna alla Tavola: Bianco, Rosso e Verdicchio” promosso dall’associazione DiscoveryMarche e sostenuto dalla Regione Marche-Assessorato all’Agricoltura venga ospitata proprio all’enoteca “La ValeVineria” di via Fratti 6, a Falconara Marittima. Un locale nuovo, tutto declinato al femminile come si evince dal nome, in cui è possibile degustare vini a km zero. In occasione della tappa del progetto “Marche, dalla vigna alla tavola: bianco, rosso e Verdicchio” la ValeVineria propone un viaggio enogastronomico attraverso le cantine marchigiane …in rosa: a cominciare dall’azienda vinicola “Clara Marcelli” e “Pantaleone” delle sorelle Federica e Francesca, entrambe del Piceno, per proseguire con “Tomassetti” di Senigallia e “La Staffa” di Staffolo, per chiudere con “Col di Corte” di Montecarotto.

Giorgio Santini dell’azienda vinicola Broccanera

Alberto Serenelli dell’omonima azienda vinicola

Il 21 ottobre, appuntamento da “GastronoMia” a Chiaravalle (An), evento in programma la settimana scorsa ma saltato a causa dell’allerta meteo. Nel corso della serata, sarà presentato il primo brand che unisce due produttori del territorio – Giorgio Santini dell’azienda Broccanera di Arcevia e Alberto Serenelli dell’omonima azienda agricola di Ancona – nel brand “GiorgioAlberto”. Le uve rosse Syrah del terreno di Broccanera ad Arcevia e quelle di Montepulciano sul Conero, unite nella produzione di un rosso eccezionale, dal sapore deciso, custode di tutte le proprietà organolettiche che derivano dal mare e dalla collina.

Tutti i prossimi eventi in calendario, su www.discoverymarche.it o alla pagina Facebook DiscoveryMarche. Per prenotazioni e info: 329 221 7687.