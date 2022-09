Vaccino adattato alla variante Omicron, nelle Marche 141.100 dosi a disposizione. Il virologo Menzo: «Contribuirà a ridurre i contagi»

ANCONA – Conto alla rovescia per le somministrazioni delle terze e quarte dosi con i vaccini adattati alla variante Omicron 1. Nelle Marche sono giunte complessivamente 141.100 dosi tra Pfizer e Moderna: il primo carico è arrivato giovedì scorso (119mila dosi di Comirnaty – Pfizer), mentre nel primo pomeriggio di oggi sono arrivate 22.100 dosi di Spikevax (Moderna).

Le somministrazioni prenderanno avvio giovedì 15 settembre, ma intanto il booster bivalente aggiornato alla variante Omicron 1 è già prenotabile, in quanto per le terze e le quarte dosi verrà iniettato il ‘nuovo vaccino’, mentre per le prime e le seconde dosi verranno ancora somministrati i vaccini utilizzati nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, ovvero quelli realizzati con il solo ceppo originario del virus.

Da oggi sono state aperte ufficialmente le prenotazioni per i booster aggiornati ad Omicron 1: alle 17 di oggi si sono prenotati in 177 nelle Marche, di cui 150 per la quarta dose e 27 per la terza dose: in provincia di Ancona sono 91, nell’ascolano 17, nel fermano 9, in provincia di Macerata 27 e infine, in provincia di Pesaro Urbino 33.

Il virologo Stefano Menzo sentito sul nuovo vaccino, afferma che «se usato stesamente contribuirà a ridurre i contagi, perché oltre a proteggere dalla malattia, cosa che faceva benissimo anche il vaccino ‘vecchio’, sarà in grado di proteggere in una certa misura, ancora non si sa quanto esattamente, ma sicuramente meglio del vecchio (vaccino, ndr), anche contro le infezioni».

Secondo il professor Menzo «l’epidemia si è endemizzata», ma non tutti hanno contratto ancora l’infezione da Sars-Cov-2: «Probabilmente – conclude – siamo attorno all’80-85% circa della popolazione,: non esistono degli studi di siero prevalenza fatti organicamente per poter avere questo dato, ma intuitivamente siamo attorno a quelle cifre».