ANCONA – Nuovo carico di vaccini in arrivo nelle Marche. Nel pomeriggio di oggi, 4 giugno, sono attese oltre 48mila dosi di siero immunizzante contro il covid-19. A giungere nell’hub vaccinale dell’Inrca di Ancona saranno 39.300 dosi di Vaxzevria (ex AstraZeneca) e 8.900 dosi di Johnson & Johnson. Martedì erano state consegnate oltre 81mila dosi di siero Pfizer Biontech e 8.900 di Moderna. Complessivamente nelle Marche questa settimana, con la fornitura odierna, sono oltre 133mila le dosi di vaccino consegnate.

Un quantitativo che consente l’avvio della vaccinazione in tutte le fasce d’età della popolazione attualmente vaccinabili, ovvero dai 16 anni in su. E proprio domani – 5 giugno – alle 12 apre lo slot di prenotazione per le persone nella fascia 16-39 anni, mentre procede l’immunizzazione delle altre categorie, inclusi i maturandi (il cui termine è previsto il 6 giugno) che hanno risposto molto positivamente alla possibilità di immunizzarsi contro il virus.

Nelle Marche ad oggi sono 937.596 le dosi di vaccino somministrate (dato al 3 giugno), su 1.010.220 consegnate, pari ad un 92,81% della fornitura giunta nella nostra regione. In totale le prime dosi sono 630.053 e 307.543 i richiami.

Vaccini, le fasce immunizzate



Per quanto riguarda le categorie professionali immunizzate, agli Operatori Sanitari e Sociosanitari sono state somministrate 44.078 prime dosi e 39.709 richiami, al Personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) 24.328 prime dosi e 13.219 seconde dosi, agli Ospiti delle Strutture Residenziali 7.180 prime dosi e 5.737 richiami.

Il punto vaccinale al PalaPrometeo di Ancona

Il Personale Scolastico e universitario che ha ricevuto la prima dose tocca quota 32.333 persone e in 20.607 hanno avuto anche il richiamo. Tra le Forze dell’Ordine – pubblica sicurezza si contano 11.138 prime dosi e 7.579 richiami.

Nelle fasce di popolazione fragile sono 111.750 le prime dosi inoculate agli over 80, 83.949 i richiami, nell’ambito della fascia Persone estremamente vulnerabili / disabili sono 155.952 le prime dosi e 66.745 i richiami. I caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili vaccinati con prime dosi sono 34.035 e in 8.065 hanno avuto anche la seconda.

I cittadini 70-79 anni che hanno avuto la prima iniezione sono 112.707 e 42.228 hanno avuto anche la seconda, i cittadini 60-69 anni con prima dose sono 93.165 e 18.690 hanno avuto anche il richiamo, mentre nel resto della popolazione (16-59 anni) sono 3.387 le prime dosi e 1.015 i richiami.