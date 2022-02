Vaccinazioni, nelle Marche somministrate 35.746 prime dosi in un mese

ANCONA – Sono 35.746 i marchigiani che si sono sottoposti alla prima dose del vaccino anti Covid nel periodo dal 29 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Più di mille persone al giorno, che finora non avevano mai ricevuto neanche una dose di vaccino, hanno cambiato idea, si sono recate negli hub e hanno approfittato degli open day per immunizzarsi contro il virus. Vaccinazioni spinte in alto evidentemente dalle nuove misure varate dal governo, una su tutte l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Da ieri – 1° febbraio – sono scattate le prime sanzioni per chi non è in regola con il vaccino, mentre dal 15 febbraio scatterà una nuova stretta perché questa stessa fascia di popolazione (over 50) per accedere al lavoro dovrà possedere ed esibire Super Green pass, la certificazione verde ottenuta solo con vaccinazione e guarigione dal virus.

Da evidenziare però che tra gli ultracinquantenni mancano ancora all’appello 53.848 persone, di cui una quota rilevante è certamente uno zoccolo duro, mentre una restante è rappresentata da persone non vaccinabili perché guarite e affette da condizioni incompatibili con la vaccinazione.

Accanto alla carica di prime dose, sono state somministrate anche 35.319 richiami, ma la parte più consistente delle vaccinazioni in questo periodo ha riguardato soprattutto le terze dosi: sono 362.724 le dosi booster inoculate.

Somministrazioni, spinte in questo caso, dall’accorciamento della validità del Green pass da 9 a sei mesi e dall’anticipo della terza dose dopo 4 mesi dal richiamo. Complessivamente sono 433.789 i marchigiani che si sono vaccinati contro il Covid in questo periodo.