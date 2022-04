Filisetti: «Oltre 500 i ragazzi ucraini iscritti nelle scuole marchigiane»

ANCONA – «Il numero dei ragazzi ucraini iscritti nelle nostre scuole è oltre 500». Lo ha detto il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, a margine della premiazione “Storie di Alternanza”, l’evento di Camera di Commercio delle Marche che si è tenuto questa mattina alla Loggia dei Mercanti, ad Ancona.

Il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Marco Ugo Filisetti

«Sono meno di quelli che attualmente sono arrivati nel territorio delle Marche» evidenzia, ricordando che si tratta di studenti inseriti nel sistema scolastico «dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado». Alla data del 22 aprile erano 423 i bambini e ragazzi ucraini accolti nelle scuole delle Marche: 101 in provincia di Ancona, 46 nell’Ascolano, 55 in provincia di Fermo, 122 nel Maceratese e 99 in provincia di Pesaro Urbino.

Secondo il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale si tratta di un numero che potrebbe crescere ulteriormente in quanto attualmente inferiore al numero di ragazzi giunti sul suolo regionale. «Presumiamo – aggiunge – che ulteriori ragazzi dovranno trovare allocazione e inserimento nel sistema scolastico». L’Ufficio Scolastico regionale nelle scorse settimane aveva attivato negli uffici provinciali uno sportello per l’ascolto e l’orientamento degli studenti ucraini.

Parlando del rientro a scuola dei docenti non vaccinati contro il Covid, Filisetti spiega che «rispetto ai nostri 20mila docenti, i non vaccinati sono un numero ridottissimo, e in questo momento vengono impiegati per attività collaterali a quelle della docenza», una quota, quella dei prof non vaccinati, che secondo il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale ammonta a «qualche decina».