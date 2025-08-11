Marche, trasporto pubblico locale, Mangialardi: «Al centro mobilità per famiglie, studenti e lavoratori»

«Le Marche hanno bisogno di un nuovo Trasporto Pubblico Locale, che metta al centro il diritto alla mobilità per famiglie, studenti e lavoratori», spiega il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi

Che prosegue: «Il tema Conerobus è oggi al centro delle polemiche, ma, più che lo scaricabarile delle responsabilità del presente e del passato, servirebbe rimettere al centro anzitutto a livello nazionale e regionale una strategia di lungo respiro, con iniziative anche comuni e trasversali. Penso, per esempio, alla questione del finanziamento statale alle Marche sul TPL. Non è possibile che la nostra Regione sia così fortemente penalizzata: il principio della spesa storica va archiviato, non possiamo continuare ad essere la Cenerentola d’Italia con un contributo di soli 75 euro per abitante. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, dovrebbe vedere unite tutte le forze politiche marchigiane».

Ed ancora: «Ho sollecitato più volte Acquaroli e l’assessore Brandoni affinché ponessero in sede di Conferenza Stato-Regioni il tema, purtroppo senza alcun esito. Mozioni, ordini del giorno, emendamenti al bilancio tutti caduti nel vuoto: questa richiesta, a mio avviso sacrosanta, di riequilibrare il riparto del Fondo Nazionale Trasporti si è sempre scontrato con il muro di gomma della cosiddetta “filiera».

«Il Governo Meloni non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di aumentare il contributo alle Marche, una criticità che continua a persistere, per non anche mettere in discussione un equilibrio tra Regioni fondato però su inaccettabili sperequazioni. Senza un intervento di radicale revisione del Fondo, diventa difficile immaginare un rilancio del TPL marchigiano. Eppure, è quanto mai necessario investire sulla mobilità sostenibile, prevedendo, come già accade in molte altre Regioni, abbonamenti gratuiti per gli studenti, mezzi elettrici e sostenibili e integrazione modale treno+bus per non lasciare nessun territorio indietro, senza dimenticare la salvaguardia dei livelli occupazionali e la sicurezza dei lavoratori del settore».