Emergenza maltempo, confronto a Roma. Acquaroli: «Semplificazione per manutenzione più agevole di argini ed alvei»

ANCONA – Tavolo di confronto a Roma tra Governo e presidenti regionali di Marche, Toscana e Emilia-Romagna sull’emergenza maltempo. Oltre al governatore Francesco Acquaroli erano presenti anche i colleghi di Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e della Toscana Eugenio Giani, e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti, per le Marche c’era anche il presidente della provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

«Ho ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – dice Acquaroli – e l’intero esecutivo per l’approccio avuto fin da subito rispetto a quanto accaduto: mai in precedenza infatti il Governo nazionale era intervenuto in maniera così concreta, elemento per nulla scontato. Il Tavolo convocato oggi sarà permanente e sarà coordinato dal ministro Musumeci, che ringrazio per la costante attenzione».

Il governatore fa sapere: «Ho ribadito l’importanza di agire in maniera organica, superando una visione troppo parcellizzata nell’affrontare le emergenze e mettere in sicurezza il territorio, anche rispetto alla scelta del commissario. Infine, oltre al tema delle risorse, ho ribadito l’importanza – conclude – di giungere a un tentativo di semplificazione, volta ad una manutenzione più agevole di argini ed alvei al fine di limitare l’impatto delle precipitazioni sul reticolo idrografico e sull’intero assetto idrogeologico del nostro territorio».

La Regione ha portato anche il report relativo alle richieste arrivate dai comuni che hanno subito danni nell’evento del 15-16 maggio, 160 su 225, per un ammontare complessivo di 314 milioni di euro.