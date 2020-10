Covid, più tamponi, vaccini e Usca potenziate. Riapre il Covid Hospital di Civitanova Marche

L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini spiega le prossime mosse per affrontare la nuova ondata della pandemia sul territorio. Si punta alle cure domiciliari per non gravare le strutture ospedaliere

ANCONA – Riapre il Covid Hospital di Civitanova Marche. Lo ha comunicato a Palazzo Raffaello l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini. La strategia della Giunta targata Francesco Acquaroli per affrontare la pandemia nelle Marche, dove i ricoveri e i nuovi contagi continuano a crescere costantemente, vede il raddoppio delle dosi di vaccino antinfluenzale, l’acquisto di nuovi tamponi e il potenziamento del personale sanitario delle Usca con medici, infermieri, nuovi mezzi e con l’acquisto di macchinari per l’esecuzione delle radiografie polmonari a casa dei pazienti positivi.

L’obiettivo, come ha spiegato l’assessore Saltamartini, è quello di «evitare il più possibile il ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti» intervenendo con le Usca a domicilio e riservare il ricovero ai casi più gravi. L’assessore alla sanità ha annunciato che fra oggi e domani verrà riaperto un modulo di terapia semi intensiva da 14 posti letto nel Covid Hospital di Civitanova Marche con l’obiettivo di mantenere l’ospedale di Macerata pulito, così come le altre strutture sanitarie delle Marche.

Facendo il punto sui posto letto di terapia intensiva presenti nelle Marche ha spiegato oltre ai 115 posti letto di base presenti nelle Marche, nonostante fosse previsto il potenziamento con la realizzazione di ulteriori 105 posti letto disposti anche dalla delibera regionale 751 del giugno 2020 con cui la Regione ha recepito il Dpcm, gli attuali posti letto di terapia intensiva disponibili al 21 ottobre nelle Marche sono complessivamente 129. L’assessore ha parlato di «ritardi» nell’attuazione del pano pandemico regionale visto che sono stati realizzati solo 14 posti letto dei 105 che avrebbero dovuto essere attuati: ne mancano all’appello 91 ancora da realizzare. Una percentuale dell’ «8,3% rispetto alla popolazione di circa 1,5 milioni di marchigiani che ci pone come regione al terzultimo posto in Italia» ha puntualizzato.

Di questi l’assessore ha specificato che dei 41 in più da realizzare a Marche Nord, ne sono stati attivati 10 mentre gli altri 31 saranno attivati entro fine anno; altri 38 dovranno essere realizzati a Torrette dei quali 20 arriveranno fra 4 e 6 mesi e i restanti entro 235 giorni ma al momento nessuno è stato realizzato, mentre altri 10 saranno realizzati entro fine novembre in Divisione; 7 nuovi posti letto di terapia intensiva saranno realizzati a Jesi e 5 a San Benedetto del Tronto tutti ancora da realizzare.

«Con i nuovi posti letto realizzati a Pesaro e quelli dell’Asur c’è una bella carenza», ha detto Saltamartini, ecco perché la Giunta ha optato per la riapertura del Covid Hospital di Civitanova Marche. La direttiva è stata già impartita, ha chiarito l’assessore che ha posto l’accento anche «sulla paurosa carenza di personale» per il quale il governatore Francesco Acquaroli ha chiesto la disponibilità di medici della Marina Militare per contribuire alla riapertura del modulo del Covid Hospital di Civitanova Marche. Inoltre l’assessore alla sanità, eletto in quota Lega, ha annunciato di aver contattato le cooperative di medici in pensione per utilizzare pneumologi e anestesisti negli ospedali, personale che si andrà ad aggiungere a quello militare della Marina, con la previsione di ricorrere anche agli specializzandi e ai neolaureati della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche. Insomma priorità alle assunzioni di personale per garantire i servizi.

L’obiettivo di Saltamartini è quello di non paralizzare l’attività ordinaria degli ospedali e di garantire gli screening necessari ai malati oncologici per evitare che si generi una ulteriore emergenza con l’incremento di queste patologie.

In valutazione anche il reperimento di locali all’interno dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per ospitare chi non può stare in quarantena isolato in casa perché sono presenti altri familiari e non c’è possibilità di garantire il giusto distanziamento. «Siamo in guerra dobbiamo fare tutto ciò che è necessario» ha detto Saltamartini tranquillizzando sul fatto che «possiamo affrontare tutti i rischi che abbiamo di fronte».

L’altra mossa per affrontare l’emergenza sanitaria è l’innalzamento della quota dei tamponi giornalieri nelle Marche: l’obiettivo è quello di passare dai 2.200 a 5mila. A questo proposito ieri, martedì 20 ottobre, il governatore Francesco Acquaroli aveva scritto una lettera al Ministero della sanità per chiedere di incrementare la dotazione di tamponi molecolari per la regione, nella quale ha chiesto anche di validare i test salivari rapidi, utili nei bambini e nei ragazzi per la minore invasività e per la rapidità di diagnosi che consente la possibilità di essere eseguiti anche dai medici di famiglia, dai pediatri e dai farmacisti. Una iniziativa che consentirebbe una riammissione degli studenti più rapida a scuola in caso di quarantena per contatto o per positività.

L’assessore alla sanità ha annunciato che saranno raddoppiate le dosi di vaccini antinfluenzali che passano dalle 420 mila dosi acquistate dalla Regione a 860mila. I tamponi attualmente disponibili sono 9mila: non essendo sufficienti è stata attivata la procedura per acquisire altri 12mila tamponi tra molecolari, rapidi e antigenici. Inoltre si punta alla domiciliarità della cura, laddove possibile. Per questo ci si sta muovendo per l’acquisizione di macchine per radiografie polmonari a casa.

Al vaglio della Giunta provvedimenti restrittivi sulla limitazione della circolazione delle persone e le attività consentite, in linea con il Dpcm del 18 ottobre. Le linee di intervento interesseranno probabilmente trasporti scolastici e situazioni che possono determinare aumento diffusione virus. L’assessore ha chiarito infatti che i contagi si stanno muovendo soprattutto nell’ambito delle relazioni familiari, amicali e tra fidanzati. Per questo ha invitato alla prudenza e al rispetto delle regole.