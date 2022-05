Stagione turistica estiva, l’assessore regionale Aguzzi: «Non si trova personale»

ANCONA – «Il problema del lavoro è molto serio, soprattutto per quanto riguarda la stagione turistica estiva, non si trova personale». A dirlo è l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi secondo il quale «attività ricettive e turistiche, ma anche altre imprese, faticano a trovare personale in particolare per la stagione estiva e alcuni ristoranti dovranno mantenere il giorno di chiusura settimanale perché altrimenti non riuscirebbero a garantire la turnazione al personale dipendente».

L’assessore spiega che «molte attività si stanno lamentando». Un problema «serio» secondo Aguzzi, che «mi meraviglia anche molto perché abbiamo tante persone iscritte all’ufficio di collocamento, al centro per l’impiego, ma poi quando le imprese ricercano professionalità, sia nel mondo del turismo che in altre realtà e attività legate all’industria, spesso non trovano personale».

Un tema sul quale nei giorni scorsi si erano espresse le associazioni di categoria e gli operatori lamentando importanti difficoltà nel reperire cuochi, camerieri, receptionist e altre figure utili al comparto turistico.

«Alcuni semplificano – osserva l’assessore al Lavoro -, dicono che è colpa del reddito di cittadinanza: certo il reddito di cittadinanza non aiuta in questo senso, ed è fortemente diseducativo perché incentiva a non cercare lavoro, ma a mantenersi con un sussidio. Occorre iniziare a pensare a come superare questo stato di cose – conclude -, magari mandando qualche supporto alle famiglie effettivamente in difficoltà, ma incentivando anche a cercare lavoro chi non ce l’ha».