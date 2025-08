Marche, spiagge a due velocità. Sib: «Pesa il calo dei consumi»

«Spiagge a due velocità nelle Marche: in alcune zone sono piene soprattutto nei weekend e più tranquille durante la settimana». Lo spiega Romano Montagnoli presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio. Secondo il Sib «a livello nazionale si registra una flessione dei consumi del 15% circa», un calo che «pesa anche sulle spiagge, con una situazione anche peggiore in Emilia Romagna, che ha sempre raccolto un turismo di fascia media, mentre a risentirne di meno sono le località di pregio».

Nelle Marche le spiagge sono sold out nella Riviera del Conero, a Senigallia, San Benedetto del Tronto, Porto Recanati, e più in generale nelle località che vedono negli eventi un importante volano dell’economia turistica. A risentire della crisi sono invece quelle zone che vino di turismo pendolare, come la costa fermana. Le guerre, la situazione di incertezza a livello economico internazionale e il timore di una nuova fiammata dell’inflazione «spingono le famiglie a prenotare vacanze più brevi e a concentrarle nel fine settimana».

Romano Montagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari)

«Non è una situazione tragica – dice – ma le famiglie hanno meno potere d’acquisto e quando vengono in spiaggia consumano meno al bar e al ristorante». A incidere sono anche gli aumenti sui prezzi di ombrelloni e lettini, seppur molto contenuti nelle Marche, e quelli su hotel e ristoranti».

Neanche i turisti stranieri in aumento «riescono a compensare le presenze italiane. A giugno abbiamo lavorato molto bene grazie al bel tempo che ci ha aiutato, a luglio non è andata come ci aspettavamo, abbiamo perso un fine settimana per il maltempo. Certo non è che non abbiamo lavorato, ma abbiamo avuto un calo dei consumi».

La speranza degli operatori balneari è quella di un agosto con il «meteo stabile». Per il mese clou della stagione estiva «le prenotazioni non mancano speriamo in una bella stagione, perché anche se giugno è andato bene, non si fanno i numeri di agosto». Montagnoli spiega che «il turismo di lusso non risente del calo dei consumi, così come le località turistiche di maggior pregio» conclude.