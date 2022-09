Marche: dall’11 al 18 settembre eventi per divertirsi, degustare vino e mangiare ottimo cibo

ANCONA- Concerti, spettacoli di danza, musica, giochi, street food, vino e festa delle streghe! Dall’11 al 18 settembre tanti eventi nelle Marche per divertirsi e mangiare dell’ottimo cibo. Questa sera, domenica 11 settembre, ultimo appuntamento a Porto Sant’Elpidio (FM) con Anghiò, il Festival del Pesce Azzurro. In via Cesare Battisti sono state allestite 12 cucine dove grandi Chef italiani ed internazionali prepareranno deliziosi piatti rigorosamente a base di pesce azzurro. A Fermo dal 16 al 18 settembre in Piazza del Popolo c’è “Tiello Stretto Street Food” con i migliori street food internazionali, birre e dolci tipici dall’Italia e dal mondo. Venerdì apertura alle 18, sabato e domenica dalle 12 alle 24.

Nell’ascolano, questa sera (11 settembre) a Folignano gran finale del green festival “Agricoltura” con il concerto dei Nomadi che canteranno i loro più grandi successi. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30 in Piazza S. Bolivar. Ad Ascoli Piceno, in occasione di Molteplice, la ventiseiesima edizione di “Ascolipicenofestival”, appuntamento con il “Flaksman Cello Weekend”, una due giorni all’insegna del violoncello: sabato 17 settembre improvvisazioni e jam session in tutto il centro storico; domenica 18 la giornata sarà dedicata a Johann Sebastian Bach con l’esecuzione delle sei suites per violoncello solo in sei luoghi della città: dal tempietto di Sant’Emidio alle grotte alla Chiesa di San Pietro in Castello.

Numerose iniziative anche in provincia di Macerata. Il 15 settembre alle 21:15, al Teatro comunale di Treia è in programma l’undicesimo appuntamento del festival itinerante “Non a voce sola” con ospite la cantante Marina Rei. L’ingresso è libero e gratuito. Sabato 17 settembre a Tolentino vi aspetta un “Viaggio nella realtà virtuale”. Dalla Terra a bordo di un’astronave si raggiungerà il sistema solare per poi sbarcare su Marte. L’evento è in programma in Piazza Maurizi dalle 17 alle 20. L’ingresso è gratuito. A Potenza Picena grande festa per i 60 anni della manifestazione “Il Grappolo d’Oro” che tra le varie iniziative vede alcuni momenti assolutamente da non perdere. Venerdì 16 settembre alle 21:30 salirà sul palco di Piazza Matteotti Paolo Belli con l’orchestra di “Ballando con le Stelle”, mentre domenica 18 alle ore 19.30 concerto di Iva Zanicchi con la sua band. Sempre domenica si svolgerà il palio storico: alle 10:30 sfilerà una rappresentanza dei nove rioni, alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici e a seguire l’esibizione degli sbandieratori.

In provincia di Ancona largo alle degustazioni di vino. A Cerreto d’Esi, dal 15 al 18 settembre, va in scena dopo due anni di assenza l’82ª Festa dell’Uva, il tradizionale appuntamento che vede protagonista il Verdicchio. Non mancheranno spettacoli, musica, giochi, divertimento, cucina tipica, specialità e grandi novità. Domenica alle ore 16 da non perdere la corsa delle botti, la sfida tra le città della sinclinale camerte. Anche Matelica sabato 17 settembre festeggia il vino con le “Vie del Verdicchio”, quest’anno in versione speciale in occasione della fiera di Sant’Adriano. Per tutto il giorno ci saranno vino, cibo, musica, cultura e tanti ospiti. A Polverigi sabato 17 settembre torna La Notte delle Streghe, la festa che dal 1987 ha per protagonisti zucche, fantasmi, mostri e streghe! Il paese si trasformerà con allestimenti ah hoc. Ci saranno ragnatele, giochi di luce e personaggi dell’oltretomba. Ad animare la serata laboratori per bambini, spettacoli di fuoco ed esibizioni di danza. Ovviamente ci saranno anche stand gastronomici e a mezzanotte tutti con il naso all’insù per vedere la discesa della strega che si lancerà dalla torre civica attraversando tutta la piazza. Ad Osimo invece nel weekend è in programma la Festa di San Giuseppe da Copertino.

Salendo in provincia di Pesaro Urbino, a Pesaro continuano gli appuntamenti del festival di danza contemporanea “Hangartfest”, con eventi diffusi nel centro storico. Il 16 settembre alle 21:00 presso la Chiesa dell’Annunziata va in scena Prop; sabato 17 e domenica 18 appuntamento al Camponi Atelier con la prima assoluta di Intermezzo. La performance di danza e musica dal vivo della durata di 12 minuti verrà ripetuta in loop a partire dalle 18 fino alle 20. Sempre sabato 17, con replica domenica 18, al Teatro Maddalena alle 21 prima assoluta di First Things 1ST. Gradara a settembre si trasforma nella Città del Gioco con un calendario di iniziative e momenti ludici per tutte le età. Il tema di domenica 11 settembre è “Giocando nel borgo”, dalle 14:30 alle 18:30 nel borgo si terranno le Ludolimpiadi, giochi di magia e molto altro. Sabato 17 il tema è “Arte, gioco e passione… oltre le mura” con laboratori creativi, merenda golosa e art trekking presso i Giardini della Casa del Gufo dalle 15 alle 18.