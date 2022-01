Scuola, al via i test Covid gratuiti in farmacia per i bambini delle scuole elementari

Da oggi in farmacia test Covid gratuiti per i bambini delle elementari. Lo annuncia la Regione. Federfarma rileva un lieve calo delle richieste

ANCONA – Via ai test Covid gratuiti in farmacia per i bambini delle scuole primarie delle Marche. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. I bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno da oggi – 29 gennaio – essere sottoposti a test antigenico senza dover più pagare i 15 euro, come avvenuto finora.

Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità

Nelle Marche sono quasi 78.500 gli studenti che potranno beneficiare di questo provvedimento, per cui il governo ha stanziati ulteriori 19,2 milioni di euro a copertura della spesa.

In pratica la gratuità, prevista per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori), è stata estesa anche alla popolazione studentesca della primaria.

«Avevamo assunto questo impegno e il Governo ha eliminato questa lacuna – ha detto l’assessore Saltamartini -. Gli uffici Asur stanno per emanare l’atto applicativo». La procedura è la stessa adottata per gli studenti di scuole medie e superiori: saranno il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta a farne richiesta e compilare la ricetta dematerializzata che i genitori dovranno esibire nelle farmacie convenzionate o nelle strutture sanitarie aderenti per beneficiare della gratuità.

Andrea Avitabile, presidente Federfarma Marche

«Un provvedimento che si è reso necessario in seguito al tampone obbligatorio per il rientro a scuola» commenta il presidente regionale Federfarma Marche Andrea Avitabile, «siamo molto soddisfatti». Nelle farmacie «il 50% dei test Covid eseguiti è richiesto dalle famiglie con bambini che devono rientrare a scuola, pertanto è corretto che possano averlo gratuito, così che il costo non debba pesare sulle famiglie».

Intanto nelle farmacie delle Marche «nell’ultima settimana» la richiesta di test Covid registra «un leggero calo» e sui campioni eseguiti emerge «una riduzione del numero dei positivi». Per quanto concerne le vaccinazioni, il presidente Federfarma Marche spiega che se da un lato «i numeri rimangono alti» la richiesta inizia «a farsi meno pressante, anche in seguito agli Open Day».