Marche, nelle scuole del “cratere” 820 alunni in meno e 40 classi in deroga. Sasso: «Allo studio un emendamento»

Visita nelle Marche del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso per un confronto in Regione e con i sindaci delle aree terremotate sul tema scuola

ANCONA – «Ci sono tutti i presupposti perché il prossimo anno scolastico, anche nei comuni del cratere, possa partire nel migliore dei modi possibile». Lo ha assicurato il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Marco Ugo Filisetti, questa mattina – 26 maggio – a Palazzo Raffaello, in occasione della visita nelle Marche del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, accolto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall’assessore Giorgia Latini prima di recarsi a Montegiorgio, per una visita alla scuola primaria “Lucidio Ceci” e nel pomeriggio ad Ascoli Piceno per un incontro con i sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto nel 2016.

Filisetti, a margine della conferenza stampa, ha spiegato che «tutte le scuole del cratere hanno avuto una deroga» in merito alla soglia minima di alunni prevista per ogni classe, «conseguentemente la media di alunni per classe è decisamente più bassa rispetto al resto della regione»: questo in modo da contrastare il fenomeno dello spopolamento legato ad una ricostruzione che sta per partire solo dopo 5 anni dal sisma.

Marco Ugo Filisetti, direttore Ufficio Scolastico Regionale

40 le classi in deroga nei comuni del cratere, mentre tutte le scuole dell’area colpita dal sisma potranno contare su 2milioni e mezzo di euro complessivi in più per garantire la formazione con nuove assunzioni di bidelli e assistenti amministrativi. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ha rimarcato che, in un anno, il numero degli alunni nelle scuole del cratere si è ridotto di 820 giovani, «ma il numero delle sezioni è rimasto pressoché invariato» e che mediamente nelle classi sono presenti 11-12 alunni contro i 20 presenti nel resto della regione.

«Abbiamo messo a disposizione per i comuni del cratere oltre 1.000 posti studente in più alla primaria, 1.000 in più all’infanzia e 500 in più nella scuola di primo grado», ha detto Filisetti, spiegando che il mantenimento dello stesso numero di classi e sezioni è già stato finanziato per il prossimo anno scolastico e per i successivi.

Il sottosegretario Rossano Sasso ha annunciato l’intenzione di voler prevedere una soluzione strutturale con una nuova norma che preveda nuovi standard di numerosità media delle classi che consenta di non agire più in deroga, una norma utile anche contro l’annoso fenomeno della classi pollaio e per permettere alle istituzioni scolastiche si avere l’autonomia.

Rossano Sasso e Giorgia Latini in Regione

Il sottosegretario ha rimarcato la volontà del ministero di ascoltare l’appello dei sindaci delle scuole del cratere di continuare a garantire l’istruzione sul territorio e che l’obiettivo è di trovare «soluzioni subito».

«Ho trovato criticità che devono essere capite – afferma – perché la scuola è vita, è famiglia, è presenza sul territorio, è futuro, ma bisogna fare i conti con i numeri. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Filisetti ha dato grande disponibilità a venire incontro alle esigenze del territorio, una disponibilità quasi ai limiti delle possibilità e delle competenze dell’Ufficio Scolastico Regionale. Si è capito che serve un intervento normativo, con tempi immediati, per questo, d’accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e quello legislativo, stiamo studiando emendamenti da inserire nei decreti di prossima discussione. Siamo in una fase di interlocuzione rapida».

Poi ha fatto notare che nel cratere ci sono scuole con 5 classi con un numero complessivo di alunni pari a trenta unità, circa: «È già tanto, ma non si possono fare prime classi con 4 alunni, occorre trovare una soluzione magari anche in solidarietà con altri comuni».