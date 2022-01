ANCONA – Sono 645 le classi in quarantena precauzionale nelle Marche. A fornire il dato è stata Giorgia Latini, assessore regionale all’Istruzione. Una percentuale che l’assessore ha definito «ancora bassa» in considerazione del fatto che si tratta del 6,1% delle classi complessivamente presenti in regione, ovvero 10.464. In ogni caso rispetto ad una settimana il numero è più che raddoppiato (da 313 a 645).

Giorgia Latini, assessore regionale all’Istruzione

«I dati che abbiamo sono sicuramente in crescita – ha spiegato -, però la stragrande maggioranza della popolazione scolastica è in presenza». L’assessore ha poi ricordato le misure messe in campo dalla Regione per «far sì che i nostri studenti quest’anno svolgano il più possibile le lezioni in presenza», fra le quali gli «screening fatti prima del rientro a scuola per le elementari e le medie, e poi per i ragazzi delle superiori» e poi «il monitoraggio attraverso le scuole sentinella e, soprattutto, l’investimento di 12 milioni di euro per gli impianti di aerazione meccanica» che copriranno metà delle classi del territorio regionale e che vedono le Marche «prima regione in Italia a fare un’operazione del genere».

Latini ha voluto sottolineare l’importanza delle lezioni in presenza per gli studenti, affermando «sappiamo quanto sono stati penalizzati dalla didattica a distanza: ce lo dicono le prove Invalsi, i medici» che riferiscono di un «aumento dei casi di depressione e di problematiche di tipo caratteriale» che coinvolgono i giovani dopo due anni di pandemia.