Scuola, ancora in discesa il numero delle classi in quarantena e Dad nelle Marche. Ecco i dati

In base ai dati diffusi dall'Ufficio Scolastico regionale alla data del 15 febbraio sono 208 (l'1,99%) le classi in quarantena nella regione, 84 in meno rispetto al 10 febbraio

ANCONA – Di settimana in settimana si riduce il numero della classi in quarantena e in Dad per Covid nelle Marche. In base ai dati diffusi dall’Ufficio Scolastico regionale alla data del 15 febbraio sono 208 (l’1,99%) le classi in quarantena nella regione, 84 in meno rispetto al 10 febbraio quando erano 292.

In calo anche il numero delle classi in Dad (didattica a distanza) che alla data del 15 febbraio scendono a 487 (il 4,67%), 100 in meno del 10 febbraio quando erano 587.

La provincia di Ascoli Piceno è quella che registra il maggior numero di classi in quarantena (91), seguita da Ancona (50), dal maceratese (48), dal Fermano (11) e dalla provincia di Pesaro e Urbino (8). Il numero più alto di classi in quarantena lo registra la scuola secondaria di secondo grado (118 classi), seguita dalla primaria (45), dalla secondaria di primo grado (26) e dalla scuola d’infanzia (19).

Guardando ai dati delle classi in Dad, il dato più elevato lo hanno la provincia di Ancona e Macerata (145), seguite dalla provincia di Ascoli Piceno (115), dalla provincia di Pesaro Urbino (57) e dal fermano (25). La scuola secondaria di secondo grado conta 196 classi in Dad, subito dietro la primaria (178), seguita dalla scuola d’infanzia (62) e dalla secondaria di primo grado (51).