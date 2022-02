Scuola, sensibile calo delle classi in Dad e in quarantena nelle Marche

Sono 373 le classi in didattica a distanza nelle Marche, il 3,58% del totale. Il numero più elevato lo segna la provincia di Ancona. Ecco tutti i numeri

ANCONA – Sensibile calo nell’ultima settimana nelle Marche delle classi in didattica a distanza (Dad) e di quelle in quarantena per positività al Covid. Una flessione che rispecchia quella della curva epidemiologica tanto che, stando al dato dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche, sul territorio marchigiano si registra «una riduzione nell’ultima settimana del 25,5%» dei casi positivi al virus nella popolazione generale.

Ma torniamo alle scuole. In base ai numeri diffusi dall’Ufficio Scolastico regionale, che comprendono anche il dato relativo alle scuole paritarie, alla data del 28 febbraio sono in Dad 373 classi nelle Marche, il 3,58% del totale (10.432 classi) e 82 in meno rispetto al 22 febbraio, quando erano 455.

Alla stessa data (28 febbraio) le classi in quarantena scendono da 196 a 134, e rappresentano l’1,28% del totale (10.432 classi), e rispetto al 22 febbraio sono 62 in meno..

Il numero più elevato di classi in Dad lo segna la provincia di Ancona (127), seguita dalle province di Macerata (113), Ascoli Piceno (58), Pesaro Urbino (48) e Fermo (27). La scuola primaria si conferma ancora quella con la fetta maggiore di classi in Dad, 166, seguita dalla secondaria di secondo grado (112), dalla scuola dell’infanzia (52) e dalla secondaria di primo grado (43).

Guardando il numero delle classi in quarantena, ne risultano 39 rispettivamente nella provincia di Ancona e di Ascoli Piceno, 34 nel Maceratese, 13 nel Fermano e 9 nella provincia di Pesaro Urbino. Il numero più elevato di classi in quarantena per positività al virus lo registra la scuola secondaria di secondo grado (69), seguita dalla scuola primaria (33), dalla secondaria di primo grado (18) e dalla scuola d’infanzia (14).