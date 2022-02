Sanità, Mercante di Anaao Assomed sulla carenza di medici: «Inutile liberalizzare Medicina. Si ricorra agli specializzandi»

Il segretario regionale Anaao Assomed punta il dito contro l'ipotesi di eliminare il numero chiuso per la facoltà di Medicina per colmare la carenza di medici. La sua proposta: l'impiego degli specializzandi

ANCONA – «Eliminare il numero chiuso alla facoltà di medicina per carenza di medici? È una misura inutile, perché di medici ce ne sono in abbondanza». A parlare è Oriano Mercante, segretario regionale Anaao Assomed, il sindacato dei dirigenti medici e sanitari. Nell’ultimo periodo, tra i principali temi al centro del dibattito, c’è stato quello della carenza dei medici, evidenziato con forza dalla pandemia di Covid-19, che ha spinto le Regioni ad una vera e propria caccia ai sanitari, medici e infermieri, per colmare la grave mancanza tra le corsie degli ospedali.

Il segretario Anaao Assomed cita ad esempio il caso della Regione Veneto, che ha assunto nei propri ospedali i giovani medici laureati e abilitati ma non ancora specializzati, per fronteggiare la pandemia, un caso sul quale la Corte Costituzionale si è pronunciata favorevolmente alla Regione considerato il quadro emergenziale.

Una soluzione che Mercante rilancia a livello nazionale, evidenziando che nel Paese ci sono «attorno ai 70mila medici specializzandi utilizzati solo in parte, limitatamente al quarto e quinto anno di specializzazione» e che invece potrebbero potenziare le schiere di quelli che operano negli ospedali come avviene anche in altri Paesi. «Non c’è nessuna carenza di medici – afferma -, esiste invece un limite nel poter utilizzare queste preziose risorse, che possono essere impiegate in un quadro emergenziale, come sancito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale».

«Le università italiane – attacca – li tengono tutti nelle loro braccia. Occorre invece superare i vincoli legislativi per poterli impiegare: in tal senso basterebbe consentire di espletare il 50% dell’orario di formazione specialistica all’interno dei reparti nelle strutture ospedaliere, magari con un periodo obbligatorio anche in pronto soccorso».

Una questione sì nazionale ma per la quale «anche la Regione può fare molto e il caso del Veneto fa scuola in tal senso». Il segretario regionale di Anaao Assomed evidenzia che eliminare il numero chiuso a medicina «sarebbe inutile e dannoso, senza che i benefici, con gli attuali vincoli, possano vedersi se non fra 9-10 anni».

Una misura che definisce «deleteria, in quanto i medici nelle facoltà i cui spazi sono idonei per meno di 200 studenti, non potrebbero di certo accogliere adeguatamente numeri che potrebbero essere ben superiori con la liberalizzazione degli accessi. Inoltre ci ritroveremmo da qui a pochi anni con una pletora di medici per i quali abbiamo speso in formazione e che non sapremo come impiegare. Chi propone questa misura o è ignorante o è in malafede».