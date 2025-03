Marche, arriva il “Day Service”: un nuovo modello di assistenza per il paziente con bisogni complessi

Un modello assistenziale innovativo per la gestione dei pazienti con problematiche cliniche complesse che necessitano un approccio multidisciplinare: è il “Day Service”, introdotto dalla Regione Marche, che consente di ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie e garantire un percorso di cura più rapido, mirato ed efficace.

Sono state infatti definite attraverso un’apposita delibera approvata dalla giunta, le linee guida per l’implementazione del Day Service, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e rendere più efficiente l’utilizzo delle strutture ospedaliere. Il documento stabilisce i criteri di individuazione e le condizioni di erogabilità, le modalità di valutazione, gli aspetti organizzativi del percorso di presa in carico, le attività di monitoraggio con la definizione di specifici indicatori.

«Con questo innovativo modello di presa in carico globale dei pazienti con patologie complesse, come ad esempio le malattie cardiovascolari, le patologie oncologiche, renali ed altre, è il gruppo di specialisti della struttura ospedaliera ad effettuare direttamente tutte le prenotazioni degli esami e dei controlli per conto del paziente – spiega il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Una risposta coordinata che ottimizza l’iter per giungere ad una conclusione diagnostica unitaria, con terapia e controlli già fissati per il paziente. Continuiamo a lavorare per garantire servizi più efficienti e snelli, e per dare risposte più coordinate e tempestive ai cittadini».

L’adozione del Day Service prevede un modello di assistenza multidisciplinare, con la supervisione di un medico specialista referente che coordina l’intero percorso del paziente. Questo approccio consente di ridurre i ricoveri inappropriati e favorire l’erogazione delle cure in ambienti ambulatoriali dedicati. Inoltre, per garantire continuità assistenziale, sarà necessario potenziare le strutture territoriali, tra cui gli ambulatori specializzati e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC). Sono previsti infine monitoraggio e valutazione continua attraverso specifici indicatori di appropriatezza sanitaria.

Alcuni dati

I risultati delle strategie già attuate dalla Regione Marche sono incoraggianti: il tasso di ricoveri ospedalieri ad alto rischio di inappropriatezza è sceso al 4,98% nel 2022, rispetto al 5,9% nel 2019 per i ricoveri ordinari, mentre per i ricoveri in Day Surgery si è registrato un calo dal 9,81% del 2019 al 5% del 2022. Per garantire un’implementazione uniforme di questo modello su tutto il territorio regionale, sarà istituito un Gruppo Tecnico Regionale Day Service, composto da esperti del settore sanitario, con il compito di valutare le proposte e autorizzarne l’attivazione.