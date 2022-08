Rientro a scuola, ecco le regole. Tornano anche prof e studenti non vaccinati

ANCONA – Mancano ormai poco meno di tre settimane per il rientro a scuola, fissato per il 14 settembre nelle Marche. Un ritorno, quello sui banchi di scuola, che quest’anno avverrà senza le misure di prevenzione anti-Covid che hanno accompagnato studenti e prof negli ultimi due anni scolastici.

Le attuali restrizioni che hanno contrassegnato anche la maturità, infatti, scadono il 31 agosto e per ora non c’è notizia di un’eventuale proroga. Certo, rispetto alla fase pre-pandemia, le mascherine accompagneranno ancora alcune categorie. Ma andiamo in ordine.

Innanzitutto le lezioni riprendono in presenza per tutti, eccetto che per chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha l’esito positivo di un test Covid, nel qual caso è vietato l’accesso agli ambienti scolastici. Tornando alla questione mascherina, decade l’obbligo: resta l’indicazione di indossare la protezione facciale solo per le persone fragili e per chi è a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.

Tra le novità salienti c’è anche l’eliminazione dell’obbligo della Dad (didattica a distanza) per chi è in isolamento perché positivo al virus Covid. Allentamenti che tuttavia potranno essere invertiti, in caso di peggioramento del quadro epidemiologico: le scuole, infatti, dovranno essere pronte, a ripristinare le misure di contenimento nello scorso anno scolastico.

Diversamente dall’anno scorso i prof non vaccinati potranno tornare ad insegnare ai loro studenti: finora i docenti sprovvisti del Super Green Pass potevano solamente svolgere attività non a contatto con studenti e colleghi, con tanto di ridimensionamento dello stipendio e di proteste da parte dei no-vax.

A rientrare in classe, in seguito all’eliminazione dell’obbligo del Super Green Pass, saranno anche gli studenti universitari per i quali era previsto ai fini della frequentazione delle lezioni in aula.