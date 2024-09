Marche, ritorno a scuola per oltre 190 mila studenti. D’Amico (Usr): «Tutto è pronto»

L’avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Ecco i numeri: nelle Marche ci sono 21.968 docenti in cattedra. Di questi, 18.668 sono su posto comune, mentre 3.300 sono insegnanti del sostegno. Per quanto riguarda i posti di sostegno, questi sono coperti al 100% con personale specializzato, ad eccezione delle deroghe. I posti di sostegno residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo sono assegnati a docenti adeguatamente formati e iscritti nella graduatorie provinciali per le supplenze.

«Grazie a un’attenta pianificazione e a un impegno costante – afferma la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D’Amico – tutto è pronto per accogliere oltre 190 mila studenti nelle scuole marchigiane. Le importanti assegnazioni di personale docente, educativo, Ata e Dirigenti scolastici realizzano tutte le condizioni organizzative necessarie per il nuovo inizio, ponendo le basi per un anno scolastico ricco di opportunità e di crescita. L’impegno collettivo della comunità scolastica delle Marche è fondamentale per garantire un anno scolastico all’insegna della serenità e della collaborazione. Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro, sempre al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, per garantire un’istruzione inclusiva e efficiente».

«L’eccellente coordinamento tra tutte le parti coinvolte e la costante comunicazione con le istituzioni locali rendono possibile un inizio di anno scolastico che non lascia spazio all’improvvisazione. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, dalla pianificazione degli interventi alle scuole, alla formazione del personale docente e all’attivazione dei nuovi corsi di studi, per garantire un ambiente sicuro e stimolante per tutti», spiega l’Ufficio Scolastico regionale.