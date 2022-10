Marche, rimpasto giunta regionale: tra domani e dopo domani la nomina degli assessori

Il presidente della Regione Marche sta per chiudere il cerchio sulle nuove nomine dopo l'elezione dei tre assessori in Parlamento. Ecco i papabili

ANCONA – Si chiuderà nelle prossime ore la nomina dei nuovi assessori che prenderanno il posto dei tre eletti in parlamento: Guido Castelli (FdI) eletto al Senato, Mirco Carloni e Giorgia Latini (Lega) eletti alla Camera. A raccogliere le deleghe dei due leghisti (Carloni e Latini) saranno salvo cambiamenti dell’ultima ora, l’ascolano Andrea Maria Antonini che subentrerà al collega Carloni assumendo le deleghe economiche e la fabrianese Chiara Biondi che invece raccoglierà dalla collega di partito Latini le deleghe all’Istruzione, alla Cultura e alle Pari Opportunità.

Le deleghe alla Pesca e Caccia, che aveva Carloni, dovrebbero passare all’assessore in quota Forza Italia Stefano Aguzzi, che detiene anche quelle all’Ambiente, Protezione Civile e Lavoro. I due leghisti, Antonini e Biondi, sarebbero stati indicati direttamente dal partito.

Per la delega al Bilancio, in mano all’assessore Castelli, nei giorni scorsi si era parlato di Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia come successore, tanto che lo stesso consigliere lo aveva dichiarato. Una nomina che però ora vacilla, dopo le polemiche sollevate dai partiti di opposizione in seguito alle affermazioni di Ciccioli nell’Aula del Consiglio regionale, durante la seduta straordinaria dedicata all’alluvione del 15 settembre. Lo stesso Ciccioli ha fatto un passo indietro nei giorni scorsi rimettendosi alla volontà del governatore a cui spetta la nomina degli assessori.

Al suo posto potrebbe essere nominata un’altra figura. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sta chiudendo proprio in queste ore e tra domani e dopo domani, potrebbe essere emanato il decreto di nomina dei tre nuovi assessori. Tra le ipotesi ventilate per la delega al Bilancio, potrebbe esserci anche un tecnico.

La vice presidenza della giunta regionale, con tutta probabilità dovrebbe essere restare in quota Lega ed essere assegnata all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, mentre la presidenza della IV Commissione Consiliare permanente (Sanità), dopo l’elezione al Senato della consigliera Elena Leonardi potrebbe passare al collega di partito Nicola Baiocchi.

La partenza per Roma della Leonardi, fa scattare negli scranni del consiglio regionale, tra le file di Fratelli d’Italia, l’ex sindaco di Sant’Angelo In Pontano Simone Lisi.