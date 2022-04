Quarte dosi di vaccino anti-Covid: nelle Marche 312 inoculazioni

ANCONA – Sono 312 le quarte dosi di vaccino anti-Covid inoculate nelle Marche dall’avvio delle somministrazioni che stanno coinvolgendo over 80 e persone dai 60 anni in su in condizione di grave fragilità. Novanta le dosi inoculate nella sola giornata di ieri (14 aprile), numeri in costante evoluzione.

La vaccinazione sta avvenendo con accesso diretto ai punti vaccinali di popolazione, senza prenotazione. Da ieri, però, hanno preso avvio le prenotazioni attraverso la piattaforma delle Poste Italiane all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Per quanto riguarda le prenotazioni per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid alla data di ieri ammontano a 233. Guardando ai numeri in testa c’è la provincia di Ancona con 96 prenotazioni, seguita dalla provincia di Pesaro Urbino con 61, Macerata (50), Ascoli Piceno (18) e Fermo (8).