Marche, il presidente Acquaroli negativo al primo tampone

Dopo la positività al Covid di sua moglie, il governatore si era messo in autoisolamento. La comunicazione sui social dopo il test: «Devo aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo, resterò in isolamento»

Primo tampone negativo per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Dopo la positività al Covid di sua moglie Lucia Appignanesi, il governatore si era infatti messo in autoisolamento. Oggi la comunicazione sul suo profilo Facebook. Così scrive Acquaroli: «Buongiorno e buona domenica a tutti. Il risultato del tampone è negativo. Questo non significa nulla per me, poiché devo aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo e resterò in isolamento. Tutti coloro che sono venuti in contatto con me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli».

Venerdì 27 novembre, la moglie di Acquaroli era risultata positiva al Covid, dopo uno screening di routine. Il governatore lo aveva appreso a metà pomeriggio, mentre era al lavoro nel suo ufficio in Regione, ed era subito tornato a casa: «Non appena sono venuto a saperlo, sono tornato a casa e mi sono messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone».