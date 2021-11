Nelle Marche sono 43mila gli over 18 che hanno trascorso almeno 5 mesi dal richiamo. L'assessore alla Sanità accelera e annuncia aperture straordinarie per le vaccinazioni anti-Covid

ANCONA – Dalle ore 10 del 1° dicembre via alle prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid negli over 18 anni. Possono ricevere la dose booster le persone che hanno avuto la seconda dose o il monodose da almeno 5 mesi (150 giorni).

Nelle Marche si tratta di 260mila persone, ma ad aver maturato il requisito di 5 mesi di intervallo dal richiamo sono solamente in 43.389. La terza dose viene somministrata negli hub vaccinali di popolazione, in quelli ospedalieri, presso gli ambulatori dei medici di famiglia e nelle farmacie, oltre che con i camper itineranti.

La quarta ondata pandemica, che nelle Marche ha fatto salire di molto l’indice di contagio, la nuova variante già individuata in Italia (Omicron) ma non ancora nelle Marche, e il Super Green pass impongono un’accelerazione nella campagna vaccinale per coprire il più tempestivamente possibile con la terza dose la fetta più ampia di popolazione.

Per questo l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha annunciato «per le prossime festività vogliamo fare il possibile per raggiungere tutte le persone che possono vaccinarsi. Allestiremo stand nei centri commerciali e nei supermercati. Saranno aperti anche i Punti Vaccinali Ospedalieri, per aumentare al massimo il numero delle dosi giornaliere somministrabili».

Resta comunque un 14,5% di popolazione che non ha ancora ricevuto neanche una dose di vaccino, l’85,5% ha ricevuto la prima dose, l’80,7% ha completato il ciclo vaccinale primario, le terze dosi somministrate sono 146.946 (dato al 30 novembre). Il 22 novembre avevano aperto in anticipo di una settimana le prenotazioni per la terza dose per gli over 40.

Come prenotare

Si prenota sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando il Numero Verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20. Altre modalità sono consultabili anche dal sito regionale https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni. Possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale, basta inserire la tessera sanitaria, o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un Sms con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento).

Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione. Per snellire l’attesa è bene presentarsi al punto vaccinale con la modulistica (anamnesi e consenso informato) già compilata.

La dose “booster” o terza dose, viene effettuata con i vaccini a m-RNA Pfizer o Moderna indipendentemente dal vaccino ricevuto al primo ciclo vaccinale.