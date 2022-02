Pnrr sanità marchigiana, Acquaroli: «Svolta molto importante, storica»

ANCONA – Giunta regionale al gran completo per la presentazione del piano di attuazione del Pnrr per la sanità marchigiana e l’aggiornamento del masterplan di edilizia sanitaria, che si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona a Palazzo Raffaello.

Le risorse a disposizione ammontano a 68.269.911,16 euro su un totale di 182 milioni e consentiranno di realizzare 29 case di comunità (42.494.802,81 euro), 9 ospedali di comunità (23.178.983,35 euro), 15 centri operativi territoriali (2.596.125,00 euro). Sono 923 i milioni del Pnrr che verranno investiti per interventi in esecuzione, in cantierizzazione e in progettazione.

Non solo strutture, ma anche investimenti in strumentazioni (macchinari), digitalizzazione, telemedicina, reti di prossimità. Il Masterplan dell’edilizia sanitaria, prevede 923 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 759,3 milioni di euro già finanziati: la giunta regionale ha stanziato 157.595.19,33 euro di risorse aggiuntive tra fondi Por Fesr e fondo ospedali sicuri.

Con le risorse verranno realizzati tre nuovi ospedali, a Pesaro, Macerata e San Benedetto del Tronto, mentre a Urbino, Fano, Senigallia, Fabriano, Civitanova Marche, Ascoli Piceno sorgeranno le nuove strutture per le emergenze, e a Cagli, Fano e Tolentino tre nuovi Ospedali di Comunità-Hospice.

Per quanto concerne gli interventi in atto, è previsto l’arrivo di fondi per il nuovo Salesi, per l’Inrca, per le strutture di Fermo e Amandola, mentre per il nosocomio di Pergola è prevista la ristrutturazione della struttura. Gli interventi di riqualificazione di strutture sanitarie e ospedaliere esistenti previsti sono 33, mentre quelli di adeguamento sono 34.

«Questa è una prima grandissima risposta – ha spiegato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa – a cui dovranno sommarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni interventi che vanno a completare e definire questa cornice». Il governatore ha sottolineato che si tratta di «una svolta molto importante, storica per la sanità che torna a guardare al territorio e deve tornare alla prossimità, soprattutto una organizzazione che oggi guarda gli aspetti infrastrutturali e strutturali in termini di dotazioni, per far si che la sanità possa essere all’altezza della sfida».

Secondo Acquaroli occorre anche «saper costruire una risposta in termini di professionalità, che viene determinata dal numero enorme di professionisti che stanno andando verso l’età pensionabile a fronte della quale non c’è ancora un numero di professionisti che deve supportare questo ricambio generazionale». Per questo ha sottolineato che occorre «subito» studiare soluzioni per fare in modo che i medici di medicina territoriale, generale, i Pronto Soccorso e tutti gli altri ambiti «vengano coperti in maniera adeguata».

Sollecitato sulle polemiche lanciate dall’opposizione, ha spiegato: «Credo che le polemiche, le critiche e il dibattito siano normali in questa fase, anche perché ci sono tante risorse, a fronte di tantissime richieste di un territorio che negli anni ha mostrato molte criticità nella risposta dei territori».





(Servizio in aggiornamento)