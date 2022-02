Con 27.563.403,95 euro saranno acquistate 57 nuove apparecchiature per esami sempre più approfonditi, mentre 33.612.075,55 euro andranno per la sanità da remoto e la telemedicina

ANCONA – Per la sanità marchigiana ci sono altri 61mila euro ed oltre (61.175.479,50 per la precisione) dal Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio oggi la giunta regionale ha approvato una delibera per l’ammodernamento del sistema sanitario regionale con nuove apparecchiature e digitalizzazione.

Una deliberazione, quella della Giunta, che come ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, «porta a completamento un processo di ammodernamento che proietta nel futuro il sistema sanitario regionale: non solo strutture ma anche apparecchiature di ultima generazione e un sistema veloce in grado di supportarle».

Sono 57 le nuove apparecchiature che saranno acquistate (investimento per 27.563.403,95 euro) in grado di eseguire esami sempre più approfonditi sia per il trattamento delle patologie che per la prevenzione: nel dettaglio si tratta di 7 Tomografi computerizzati a 128 strati, 7 Tomografi a risonanza magnetica da 1,5 tesla, 3 Acceleratori lineari, 2 Gamma Camera, una Pet Tc, e 7 Mammografi con Tomosintesi. A questi si aggiungono 10 ecotomografi multidisciplinari, 7 cardiologici 3d e 9 sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta per esami di pronto soccorso.

In digitalizzazione saranno investiti 33.612.075,55 euro per snellire Cartelle Cliniche Elettroniche consultabili da remoto, Prescrizione e Somministrazione Farmaci sempre da remoto e Telemedicina. Inoltre gli investimenti previsti introdurranno ulteriori sistemi amministrativi contabili per facilitare i pagamenti elettronici ed evitare code agli sportelli. Parte delle risorse saranno impiegate anche a livello infrastrutturale con l’installazione e il potenziamento di Server, Network, Licenze, ma anche Sicurezza Informatica e Cybersecurity.

Ulteriori investimenti, conclude Saltamartini, che «serviranno a dare una risposta anche al problema delle liste di attesa per esami diagnostici e strumentali uno degli impegni che abbiamo assunto con i cittadini marchigiani».