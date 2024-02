Dopo settimane di siccità arrivano le piogge. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido per la giornata di domani

Allerta meteo nelle Marche per criticità idrogeologica e idraulica. Dopo settimane di siccità arrivano finalmente le piogge. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido per la giornata di domani – 29 febbraio – fino alle 00 del 1° marzo.

L’allerta gialla idraulica interessa la zona montana e collinare del maceratese e dell’ascolano, mentre la criticità idrogeologica riguarda tutto il territorio. Attese piene dei fiumi e frane. Sulla regione a partire dalla serata di oggi e per la giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse e persistenti che interesseranno tutto il territorio, ma in particolare il settore collinare e montano meridionale delle Marche, spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile.

«Le piogge, in alcuni casi anche battenti – spiega il meteorologo – potranno dar luogo a cumulate anche importanti» stimate a fine giornata intorno ai 50 millimetri nelle zone interne del Maceratese e dell’Ascolano, in 20 millimetri circa nella zona settentrionale, tra i 20 e i 30 millimetri circa sulla costa.

L’intensità degli accumuli è stimata tra 1 e 3 millimetri all’ora. La ventilazione proveniente dai quadranti orientali sarà di brezza tesa o moderata, il mare sarà mosso o localmente molto mosso. Le temperature si manterranno miti per i venti sudorientali, per un calo termico bisognerà attendere la seconda parte della giornata di venerdì. Le piogge saranno più intense nel pomeriggio di domani, poi da venerdì i fenomeni sono previsti in esaurimento.

Nel weekend la tendenza è al miglioramento, mentre dalla prossima settimana è atteso un nuovo peggioramento per il passaggio di alcune perturbazioni.