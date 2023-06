Nelle Marche il parco circolante più green d’Italia, con il 23,7% di auto ecologiche

Marche sul podio della classifica delle auto ecologiche su strada, secondo “Autoritratto 2022”, la pubblicazione statistica dell’ACI, che fotografa il parco veicolare nazionale al 31 dicembre 2022. In valori percentuali, rispetto al totale del circolante, Marche ed Emilia Romagna risultano le regioni più “verdi” (rispettivamente, 23,7% e 23%), seguite dalla Valle D’Aosta (20,7%) e dall’Umbria (17,9%), mentre le regioni meno “ecologiche” sono la Sardegna (4,7%) e la Calabria (5,6%).

Nel dettaglio, su 1.043.160 veicoli che circolano nella nostra regione, le auto ecologiche sono 247.104 mila: si tratta in gran parte vetture ibride o a metano, ma 2.894 mezzi sono completamente elettrici. In valori assoluti è la Lombardia la regione con il più alto numero di auto ecologiche (800mila) seguita da Emilia Romagna (680mila) e Lazio (590mila), fanalino di coda Molise (24mila) e Basilicata (34mila).

Secondo il report dell’Automobile Club d’Italia, la cultura dell’auto green stenta comunque ad affermarsi nel Bel Paese. Troppo vecchio e troppo inquinante il parco circolante in Italia, con 3 milioni e 700 mila auto – il 9,3% del totale – che sono state immatricolate prima del 1993. Per la maggior parte si tratta di Euro 0 che contano, ormai, almeno 30 anni di età. Campania (17,6%), Calabria (15,2%) e Sicilia (13,5%), le regioni più “anziane”. Valle D’Aosta (2,3%), Trentino Alto Adige (2,6%, entrambe in virtù dell’alta percentuale di autovetture immatricolate ad uso noleggio) e Veneto (5,8%), le più “giovani”. Per le Marche, i veicoli in categoria euro 0 sono 84.166 , quelli in euro 1 sono 19.551, quelli in euro 2 sono 64.948, in euro 3 circolano 98.063 veicoli, in euro 4 viaggiano 251.820 mezzi, in euro 5 ce ne sono 187.709, ed infine in euro 6 – la categoria con i massimi standard ecologici – circolano 333.743 mezzi.

Ancora troppo poche, in Italia, le auto ecologiche. A gpl sono 2.900.799 pari al 7,2% del parco auto, a metano 971.583 (2,4%), ibride 1.556.620 (3,9%), elettriche 158.131 (0,4%)], che, complessivamente, rappresentano il 13,9% circa del totale, contro il 12,4% del 2021. Decisamente rilevante, almeno in termini percentuali, (in valori assoluti, solo il 4,3% del parco), l’aumento delle auto ad alimentazione elettrica (elettriche, ibrido benzina e ibrido gasolio): in media, a livello nazionale, l’incremento tra 2021 e 2022 è stato del 49%, con picchi del 158% in Valle D’Aosta e del 72% in Trentino (dove risultano iscritte molte auto uso noleggio: in queste regioni, infatti, vi sono sedi legali di importanti società del settore) e del 64% in Toscana.