ANCONA – La comunità LGBT+ marchigiana torna in prima linea in questa settimana legata all’orgoglio Pride. Nessun corteo o sfilata per l’appuntamento 2020, causa covid-19, ma una serie di eventi caratterizzeranno comunque il secondo Pride delle Marche. “Sarà sempre Pride” è lo slogan che il Comitato Marche Pride ha deciso di promuovere durante la parata virtuale organizzata dal Comitato. «Attraverso l’adesione al Global Pride e all’Onda Pride porteremo avanti le nostre istanze, le nostre lotte e le nostre rivendicazioni. Cambia la forma ma non muta la sostanza! Lottiamo per i Diritti!», spiega l’ente.

Quest’anno, in attuazione del documento politico del Comitato, ci saranno tre dirette Facebook che precederanno il Marche Pride Live del 27 giugno 2020.

23 giugno 2020, ore 18, Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay per discutere sulla necessità di una legge nazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia;

25 giugno 2020, ore 21, “Razzismo: esperienza e memorie dei Rom LGBT*+ in Italia”. Diretta in collaborazione con Il Grande Colibrì;

26 giugno 2020, ore 19, AperiPride DJ set live

Il 27 giugno 2020 dalle ore 17:00, diretta Facebook “Sarà sempre Pride”, in cui interverranno tutte le associazioni del Comitato Marche Pride con esibizioni live e tanti ospiti.

«Ci apprestiamo a sostenere fortemente la legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia. Siamo l’unico tra i paesi fondatori dell’U. che ancora oggi non ha una legge che tuteli le persone gay, lesbiche e trans da episodi di violenza e discriminazione e sosteniamo la non più procrastinabile estensione della legge Mancinoa ll’interno dell’attuale impianto giuridico in materia di reati e discorsi d’odio ai fini della protezione della popolazione LGBT», spiega il Comitato Marche Pride.

Che prosegue: «“Sarà sempre Pride” e fino a quando tutti gli esseri umani necessiteranno di sostegno per rivendicare i diritti umani continueremo a scendere nelle nostre piazze (anche virtuali) per difendere e ribadire questi diritti».