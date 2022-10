Nuova giunta Marche, Ciccioli: «Dovrebbe debuttare martedì 11»

ANCONA – «La nuova giunta? Dovrebbe debuttare martedì 11 (ottobre, ndr)». Lo ha detto a margine del Consiglio regionale il capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, parlando con i cronisti che gli chiedevano notizie sulle tempistiche per la nomina dei nuovi assessori che subentreranno ai tre eletti in parlamento (Mirco Carloni, Guido Castelli e Giorgia Latini) alle politiche del 25 settembre.

Carlo Ciccioli, capogruppo Fratelli d’Italia

Ciccioli, tra i nomi in lizza per un assessorato, come lui stesso aveva anticipato nei giorni scorsi, ha spiegato: «Siamo in attesa della proclamazione da parte della Corte di Cassazione dei risultati elettorali in tutta Italia» slittata in seguito al riconteggio in alcune circoscrizioni ma non nelle Marche che hanno «trasmesso regolarmente a Roma tutti i risultati già da giorni».

Ciccioli ha ricordato il caso del leghista Bossi che «era stato dato per non eletto, poi è stato ripescato», ricorsi che in alcune circoscrizioni fanno ballare i voti anche per di un migliaio: «Sta ballando l’Umbria e sembra che ci potrebbe essere anche un passaggio nelle Marche di candidati» ha detto, nel tracciare la roadmap, spiegando che «essendo state convocate Camere e Senato per il giorno 13 (ottobre, ndr) credo che l’8 sia l’ultimo giorno utile per convocare i parlamentari».

A seguire «ci saranno le successive determinazioni del Consiglio regionale, con il subentro dei consiglieri regionali al posto dei parlamentari eletti e la nomina della nuova giunta». Insomma per la prossima seduta del Consiglio regionale, calendarizzata martedì 11 ottobre, dovrebbero esserci i tre nuovi assessori, nominati il 10.

Tra i nomi in ballo, oltre a quello di Ciccioli (quale ‘erede’ di Castelli al Bilancio, ci sarebbero anche il leghista Antonini al posto di Carloni e le leghiste Tisi o Biondi al posto della Latini).