Nuova allerta meteo sulle Marche, previsti temporali intensi. Bomba d’acqua a Tolentino

ANCONA – Nuova allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità gialla per temporali, valido fino alle 24 di domani – 8 giugno -. I rovesci temporaleschi, che interesseranno tutto il territorio regionale, potranno assumere anche carattere di forte intensità.

A determinare la permanenza di condizioni di instabilità è una circolazione ciclonica in quota, che causerà ancora temporali pomeridiani, che dalle zone interne dela regione si sposteranno verso la costa. In serata i fenomeni sono previsti in esaurimento. Per i giorni successivi potranno verificarsi ancora rovesci soprattutto sulle aree montane e collinari, mentre la tendenza è al miglioramento per la giornata di domenica e per l’inizio della settimana prossima anche se saranno ancora possibili brevi piovaschi sulle zone appenniniche.

Intanto nella giornata di oggi Tolentino è stata colpita da una bomba d’acqua che ha causato allagamenti di strade, scantinati, garage, e alcune frane sulle strade, una tra Tolentino e Santa Lucia, un’altra in zona San Giuseppe. Un camion è rimasto intrappolato in un sottopasso allagato al viale della Vittoria e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spostarlo. Diversi gli automobilisti in difficoltà. Allagati anche sottopassi ferroviari. Esondati alcuni fossi. Allagata una abitazione nella zona ex conce.

Una decina circa finora gli interventi delle fiamme rosse a Tolentino per prosciugamenti di strade, piani interrati e primi piani di edifici. Le strade sono state invase da fango e acqua. Bomba d’acqua anche tra Cupramontana, Jesi e Apiro, con alcuni allagamenti e lo smottamento di una scarpata a Cupramontana.

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito le Marche ai primi di giugno è scattato anche il divieto di balneazione tra Falconara e Ancona. Il divieto va dal confine con Falconara fino al porticciolo di Torrette, sotto alla piscina del Passetto e sotto al Cardeto ad Ancona.