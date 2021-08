Marche, nominati 8 nuovi dirigenti scolastici di ruolo

Sono otto i nuovi dirigenti scolastici di ruolo nominati nelle Marche dall’Ufficio scolastico regionale dalle graduatorie dell’ultimo concorso nazionale.

Nell’Anconetano, Veronica Ambrogi sarà la nuova guida dell’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack” di Ancona, Raffaella Mazzocchi per l’Istituto Comprensivo “Camerano – Giovanni Paolo II Sirolo” di Camerano, Fabio Rustici è a capo dell’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Falconara Marittima.

Nell’Ascolano, Paolo Mauriello è dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Acquaviva Picena – Monsamplo del Tronto – Spinetoli” di Spinetoli. Nel Fermano Emiliano Giorgi dell’Istituto Comprensivo “Fracassetti-Capodarco” di Fermo.

Nel Maceratese, Antonio Cappelli è a capo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Costanza Varano” di Camerino, Pamela Tomassi dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” di Civitanova Marche, Milco Calzetti dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Macerata.

Due nuovi dirigenti sono marchigiani (Giorgi e Calzetti), mentre due provengono dal Lazio (Cappelli e Tomassi) e due dall’Umbria (Ambrogi e Rustici). Completano il panorama un’abruzzese (Mazzocchi) e un campano (Mauriello). Prenderanno tutti servizio il prossimo 1° settembre.

Nel frattempo, l’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato l’avviso per gli incarichi aggiuntivi di reggenza per le scuole sottodimensionate, alle quali non può essere preposto in via esclusiva né un dirigente scolastico, né un direttore dei servizi generale e amministrativi, per quelle normodimensionate per il solo 2021/22 non coperte da dirigenti o affidate a capi d’istituto in posizione di comando o accantonate percontenziosi in atto, in modo da assicurare, all’avvio del prossimo anno scolastico, la copertura di tutte le sedi scolastiche.