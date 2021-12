Mercatini di Natale: ecco quelli da non perdere nell’Anconetano e nel Pesarese

Per tutti coloro che vorranno fare una full immersion natalizia le alternative sicuramente non mancheranno: tanti i borghi che si accendono con una carrellata di eventi da non perdere

Le feste natalizie nelle Marche sono prese decisamente sul serio: è quanto si evince dall’importante numero di mercatini di Natale ed attrazioni a tema che animeranno quello che è sicuramente il periodo più magico dell’anno.

Per tutti coloro che vorranno fare una full immersion natalizia le alternative di certo non mancheranno: tanti i borghi che, da nord a sud si accenderanno. In questo primo articolo prenderemo in considerazione le iniziative riguardanti le province di Pesaro –Urbino ed Ancona, tra qualche giorno seguiranno le altre province.



Provincia di Pesaro Urbino

La parte del leone spetta sicuramente al progetto ‘Il Natale che non ti aspetti’, la rete di eventi natalizi promossa dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino che coinvolge 25 borghi per un totale di 100 eventi realizzati da circa 2 mila volontari delle Pro Loco, fino al 6 gennaio 2022. Testimonial d’eccezione Gimbo Tamberi. I mercatini di Natale si svolgeranno a Cagli, Candelara, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Gradara, Macerata Feltria, Mombaroccio, Mondolfo, Monte Grimano Terme, Montecchio di Vallefoglia, Montemaggiore, Orciano, Paravento di Cagli, Pergola, Piobbico, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Ippolito, Urbania e Urbino. (A questo link le date nel dettaglio di ogni comune).

I mercatini di natale di ‘Pesaro nel cuore’

“Pesaro nel Cuore – Il Natale dappertutto” dal 27 novembre 2021 fino al 9 gennaio 2022: 44 giorni di eventi, oltre 100 esibizioni e spettacoli, 107 espositori. Questi sono i numeri del progetto, che danno concretezza all’impegno dell’amministrazione per animare e riscaldare l’intero Centro Storico con una magica atmosfera natalizia che vale più di qualsiasi numero.

Tra le attrattive da non perdere l’albero più illuminato d’Italia con 100mila led a risparmio energetico, la pista di ghiaccio, il WePesaro Express e le novità di questa edizione: il Villaggio di Babbo Natale e l’Ice Slide, il maxi-scivolo composto da 4 piste. I mercatini di Natale, dislocati in diverse location del centro storico si svolgeranno fino al 9 gennaio in piazza del Popolo, via Rossini, via San Francesco. Il 12-17-18-19-20-21-22-23-26 dicembre in piazza e palazzo Tochi Mosca, palazzo Gradari, piazza Olivieri (artigianato, prodotti tipici del territorio) e in piazzale Collenuccio (Il villaggio della solidarietà).



I mercatini di Natale a Fano

A Fano è di scena “Il Natale Più”: un’iniziativa composita, ricca e variegata in cui cultura, musica, arte, gastronomia, spettacolo, solidarietà, condivisione e tradizione si uniscono nel calore della festa di grandi e piccini. Quest’anno il caratteristico Mercatino di Natale ha luogo al Pincio di Fano e nelle vie del Centro nelle immancabili casette di legno addobbate secondo l’inconfondibile spirito natalizio. Orario: dal 17 al 24 dicembre. (A questo link tutti gli eventi nel dettaglio)



Provincia di Ancona



Ad Ancona dal 27 novembre 2021 fino al 5 gennaio 2022 è di scena BiANCONAtale, la kermesse natalizia nel cuore della città di Ancona. I Mercatini di natale saranno presenti in piazza Cavour e Corso Garibaldi; attiva la grande ruota panoramica, tutta illuminata, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24 con orario continuato. Prezzi: 6 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini fino a 10 anni, gratis per i più piccoli fino ai 2 anni. Per gli appassionati sarà aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cavour fino al 22 dicembre, nei giorni feriali, dalle ore 15.30 fino alle 24. Il sabato e la domenica apertura dalle 10.30 fino alle 24. Nel periodo delle feste natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio apertura tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24.00. I prezzi: 7 euro per gli adulti; 5 euro per i bambini fino ad un’altezza massima di 1,20m.

Natale a Genga: incorniciato nel suggestivo borgo delle Grotte di Frasassi e dell’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, Genga saprà offrirvi una suggestiva esperienza degna di una fiaba: si parte con i tradizionali Mercatini natalizi (che si svolgeranno il 12 dicembre) fino ad arrivare al “piatto forte”: il Presepe Vivente più grande al mondo in uno degli ambienti più suggestivi delle Marche (appuntamento per il 26 dicembre e 2 gennaio 2022, info e prenotazioni su www.presepedigenga.it).

Mercatini di Natale a Staffolo: dal 18-19 dicembre 2021 Staffolo ospiterà i tradizionali mercatini di Natale per le vie del centro storico. Degne di nota all’interno del piccolo borgo anche la Casa di Babbo Natale, la Casa del Grinch e la Casa di Frozen.

Natale a Senigallia: la città della fotografia per questo Natale 2021 ha deciso di puntare forte sulle luminarie che adornano sia il centro che il lungo fiume e posizionare i mercatini di Natale sotto l’oramai celebre cielo stellato (nel 2020 salì alla ribalta dei media nazionali): lì sarà possibile curiosare tra prodotti dell’artigianato artistico o gustare prelibatezze. Presente anche la pista di ghiaccio.

Natale a Jesi: i Mercatini di Natale a Jesi si svolgeranno dal 17 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: tutti i giorni, dalle 9 alle 22, gli operatori animeranno piazza della Repubblica con prodotti enogastronomici e del territorio, oggettistica natalizia, prodotti artigianali e tanto altro. Il Comune offre anche una navetta gratuita fino al 6 gennaio, dalle ore 16, che collega la periferia al centro storico. Presente anche la pista di pattinaggio. (A questo link il programma nel dettaglio)