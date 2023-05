Maltempo nelle Marche, Pd all’attacco. Bomprezzi: «Acquaroli metta da parte la propaganda elettorale e lavori per affrontare l’emergenza»

ANCONA – Scoppia la polemica politica sull’ondata di maltempo che ha colpito le Marche. Ad andare all’attacco è la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi. «Allerta arancione nelle Marche: il Presidente Acquaroli metta da parte la propaganda elettorale, e lavori per affrontare l’emergenza» afferma la dem, «le Marche hanno un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico come, e forse più, di altre regioni – dice -. Dopo ogni fenomeno temporalesco che si riversa con violenza sulle nostre vallate, ogni volta è emergenza con ingenti danni a cose e persone e alcune volte anche con vittime. Sappiamo tutti oramai che tra le cause ci sono i cambiamenti climatici, ma fondamentale è intervenire con attività di prevenzione e con un’efficiente gestione delle emergenze».

«Ma cosa sta facendo la Regione Marche in questo senso? – prosegue -. La ‘famosa’ filiera con il governo nazionale, che risultati sta producendo? – chiede Bomprezzi -. L’attività dell’attuale maggioranza di destra nel Consiglio regionale presenta un elettrocardiogramma piatto; dal primo gennaio ad oggi sono state approvate in totale appena sei Leggi. Di queste sei, una riguarda i funghi epigei ed una l’apicoltura che, per carità, sono argomenti importanti ma, diciamo eufemisticamente, che non ci sembrano toccare le priorità della nostra Regione e i reali bisogni dei marchigiani”. “Gli umili dati sono pubblicati sul portale norme.marche.it e visibili a tutti. I 20 consiglieri regionali che compongono la maggioranza stanno producendo circa una Legge al mese; solo per fare un paragone, nei primi 6 mesi del 2020 ne erano state approvate ben 23, quasi quattro volte di più».

Secondo la dem «la maggioranza e la giunta Acquaroli sono ben più impegnati nella propaganda elettorale, ora come allora quando si verificò l’alluvione dello scorso settembre, in cui da più parti i cittadini hanno lamentato l’assenza delle istituzioni, sia durante la fase di allerta che dopo. Nel frattempo, mentre a palazzo Raffaello si ragiona su api e funghi, è in corso un’altra perturbazione meteo preoccupante». Nel corso di una conferenza stampa svoltasi lo scorso 28 aprile – prosegue – il Pd delle Marche ha già denunciato i forti ritardi e le carenze del governo regionale nell’affrontare la tragedia che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino, che permangono e rischiano di acuirsi se non di produrre ulteriori danni in questi giorni. Abbiamo sottolineato la carenza di personale e di risorse previsti, la mancanza di trasparenza, informazione e coordinamento con le istituzioni locali, gli opachi criteri di ripartizione dei fondi, la mancata messa in opera di lavori di somma urgenza, le criticità legate al sistema di allerta».

La segretaria regionale del Pd Bomprezzi evidenzia «i nostri parlamentari e consiglieri regionali hanno già svolto un importante lavoro per far emergere le inefficienze della giunta regionale e per avanzare delle proposte. L’onorevole Curti ha presentato appositi emendamenti all’indomani dell’alluvione del 15 settembre scorso, che sono stati respinti dalla destra sia in commissione che in aula; il gruppo consiliare ha depositato un’interrogazione al Presidente Acquaroli il 14 aprile scorso denunciando una gestione non trasparente dell’emergenza, incertezze progettuali, obiettivi poco definiti e tempistiche vaghe, oltre ad aver già presentato una mozione il 30 dicembre del 2022, che purtroppo non è stata nemmeno discussa d’urgenza. Come Pd Marche abbiamo istituito un apposito tavolo tematico di approfondimento e studio della questione».

«Siamo al fianco di tutte quelle cittadine e quei cittadini che stanno soffrendo, che ad ogni pioggia devono spostare le proprie cose o passare notti in bianco. Lo vogliamo fare in maniera propositiva – conclude – ma anche molto determinata e netta. L’immobilismo del governo Acquaroli non può più passare sottotraccia. Abbiamo bisogno di risposte tempestive e concrete».