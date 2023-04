Strade marchigiane insanguinate, due vittime in sette giorni

ANCONA – Un conducente di un furgone tamponato a Maiolati Spontini sbalzato fuori dal veicolo e morto, un motociclista in gravi condizioni dopo un incidente a Castelfidardo. Sono gli incidenti che nella sola giornata di oggi hanno bagnato di sangue le strade marchigiane.

L’altro ieri, 11 aprile, un altro centauro è stato soccorso in eliambulanza ad Osimo, sempre nell’Anconetano, dopo uno scontro davanti al centro commerciale Cargo Pier già teatro di numerosi e anche gravi incidenti.

Anche nella settimana di Pasqua sulle strade marchigiane si è registrata una vittima, per cui dal 7 al 13 aprile sono già due le vittime e un ferito grave. Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, dal 7 al 10 aprile, in Italia si sono registrati 40 decessi, 35 dei quali nei tre giorni del fine settimana e 5 il lunedì.

A perdere la vita sono stati 18 gli automobilisti, 14 motociclisti, 3 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone e uno di monopattino. In due casi si è trattato di incidenti plurimortali, che hanno causato sette vittime. Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada, 19 sulle strade extraurbane statali e provinciali.

Tra le cause più frequenti di morte sulle strade, la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di altre vetture (in 14 incidenti). Delle 40 vittime, 17 avevano meno di 35 anni. Il maggior numero di decessi si è registrato in Piemonte (8 vittime), 6 in Emilia-Romagna, 5 in Puglia e Toscana, 4 in Veneto e Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e una nelle Marche, in Liguria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.