Marche, “Have care of peace”: ecco il progetto contro l’odio in rete

“Have care of peace”. Questo il titolo del progetto promosso da Garante regionale dei diritti e Corecom ha registrato il coinvolgimento dei licei artistici “Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di Pesaro, “Cantalamessa” di Macerata e “Preziotti – Licini” di Fermo

Far vivere il web come un bene comune, contrastando ogni forma comunicativa che presenti un richiamo all’odio. È su queste basi che poggia il progetto “Have care of peace” promosso da Garante regionale dei diritti e Corecom.

Nello specifico, l’attività ha coinvolto gli studenti che frequentano i licei artistici presenti sul territorio marchigiano (“Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di Pesaro, “Cantalamessa” di Macerata e “Preziotti – Licini” di Fermo), chiamati a produrre un video clip, da utilizzare come comunicazione sociale, sulla condanna e il contrasto al linguaggio d’odio.

La parte pratica è stata preceduta da alcuni interventi formativi, contemplati nell’ambito dell’orario dedicato all’educazione civica. Presentazione finale degli elaborati attraverso appuntamenti in tutti gli istituti coinvolti, fissati in calendario per il 29 aprile (“Mannucci”), il 30 (“Cantalamessa”), l’8 maggio (“Preziotti – Licini”) e il 22 (“Mengaroni”).

Prevista anche una breve lezione sul mercato e sulla regolazione degli Ict (Information and Communication Technologies) e dei media digitali.