Marche, Guardia di Finanza e Procura generale: protocollo per favorire le buone pratiche societarie

ANCONA – Siglato stamattina 17 luglio nel salone d’onore del comando regionale Marche della Guardia di Finanza un protocollo d’intesa tra la Procura generale delle Repubblica presso la corte d’appello e il comando regionale della Guardia di Finanza, protocollo che ha lo scopo di rafforzare prevenzione e repressione dei reati commessi dalle società in base alla legge 231 del 2001 ma anche di favorire le buone pratiche derivanti da tale legge. La 231, infatti, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per reati commessi da loro dipendenti o collaboratori nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. In pratica, le aziende possono essere chiamate a rispondere penalmente e civilmente per i reati commessi dai propri membri, se non hanno adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenirli. Anche con questo scopo è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Procura generale della Repubblica.

«La presenza del modello organizzativo, all’interno della società, fa sì che la responsabilità sia solo della persona fisica e non anche della società. Con questo protocollo attiviamo una cabina di regia centrale in cui vengono raccolti tutti i dati relativi alle violazioni della legge 231 e si verificano quali sono i modelli per razionalizzare e rendere più efficace l’applicazione di questa legge» ha spiegato il procuratore generale della Repubblica, Roberto Rossi. «La legge stimola le società a creare modelli di organizzazione e di vigilanza atti a scoraggiare ed evitare che organi apicali della stessa società possano commettere determinati reati tra cui quelli tributari, societari, contrabbando, riciclaggio, ricettazione – ha detto ancora il procuratore generale –. La società deve adottare modelli di controllo per evitare la commissione di reati. Solo in questo modo, con forme di vigilanza efficaci, può evitare la responsabilità che le derivano dalla legge 231, sanzioni amministrative, sanzioni pecuniarie, confische, eccetera. La legge stimola le società ad adottare prassi virtuose per evitare che i suoi rappresentanti possano commettere reati».

«A giugno dello scorso anno avevamo già sottoscritto un protocollo con la Procura generale che riguardava le confische nelle varie forme – ha spiegato a sua volta il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale di brigata Nicola Altiero –. Oggi mettiamo un tassello in più, che riguarda un aspetto particolare, che è appunto quello della legge 231 del 2001, una legge che ha creato una piccola rivoluzione Copernicana nella misura in cui ha annullato quel principio per cui “societas delinquere non potest”. Prima si andavano a colpire le persone fisiche, non anche la società. Con questa legge succede esattamente il contrario, si va a colpire la responsabilità personale ma anche quella amministrativa derivante da reato, in capo alle persone giuridiche, cioè le società. Questo quando la società si è avvantaggiata di un’attività delittuosa posta in essere o da un organo apicale o da una persona sottoposta a controllo dell’organo apicale. Ma c’è una possibilità di eludere questo passaggio, creando dei modelli organizzativi virtuosi». La rinnovata sinergia tra Guardia di Finanza e procura generale ha dunque proprio questo scopo, quello cioè di favorire l’utilizzo di modelli virtuosi, adottabili dalle società proprio per evitare di incorrere nelle conseguenze della legge 231.