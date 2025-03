Marche, ricostruire un futuro coi colori: la formazione professionale dei detenuti guarda alla pittura

Pensato per favorire opportunità professionali e reinserimento sociale, il corso coinvolgerà la casa di reclusione di Barcaglione. Al termine, coloro che si distingueranno per capacità e impegno avranno la possibilità di essere assunti per lavorare nelle zone del cratere

ANCONA – – Un’iniziativa concreta per offrire nuove possibilità di reinserimento sociale e combattere il rischio di recidiva: con questi obiettivi il Garante dei diritti della persona per la Regione Marche, Avvocato Giancarlo Giulianelli, in collaborazione con Twenty21 srl, Cattaneo srl e San Marco Group SpA, ha deciso di organizzare un mini corso di formazione professionale in tecniche di pittura rivolto ai detenuti della casa di reclusione di Barcaglione, in provincia di Ancona.

Il progetto, propedeutico a un possibile proseguimento della formazione, rientra nel Programma 2121 (https://www.programma2121.org/), volto a favorire il reinserimento sociale e a ridurre il pericolo di tornare a compiere reati. Iniziato ieri, 19 marzo, e si concluderà domani: tre giornate durante le quali i partecipanti saranno impegnati nell’imbiancatura di alcuni locali all’interno del carcere.

Il programma del corso ha previsto durante la prima giornata un’introduzione tecnica a cura di un istruttore di San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, con la spiegazione dei prodotti vernicianti e l’inizio della preparazione delle zone di lavoro. Oggi vengono preparate con apposite coperture le aree interessate e si procede a mettere a punto fissativi e stuccature; domani si passerà alla tinteggiatura, concludendo l’opera con la pulizia.

«Questa iniziativa rappresenta per i detenuti una valida opportunità per iniziare ad acquisire competenze professionali, gettando le basi per aprirsi una concreta prospettiva di lavoro – ha dichiarato l’Avvocato Giancarlo Giulianelli -. Ringrazio quindi Twenty21, Cattaneo srl, San Marco Group e Programma 2121 per la preziosa collaborazione e per l’impegno dimostrato, e per il loro attivo contributo alla creazione di una comunità più sicura e inclusiva».

Il corso è rivolto a un massimo di 25 detenuti: e al termine del percorso, le persone che si distingueranno per capacità e impegno avranno la possibilità di essere assunti da Twenty21 Srl, gruppo specializzato in edilizia non costruttiva, per eseguire lavori di tinteggiatura nella zona del Cratere, danneggiata dal sisma che ha colpito la Regione nel 2016: nello specifico a Tolentino. Giuseppe Castorina, direttore dell’azienda edile molto attiva sul territorio marchigiano, aggiunge: «Offrire una possibilità di formazione e lavoro a chi ha commesso errori è un atto di giustizia sociale e un investimento intelligente per le imprese: significa dare a queste persone la possibilità di dimostrare il loro valore e di contribuire positivamente alla società».

Cattaneo srl, rivenditore di materiali edili, supporta l’iniziativa fornendo il materiale necessario. San Marco Group metterà a disposizione, oltre al proprio tecnico, le pitture del brand San Marco, quali Atomo, Maestro, Unimarc murale e Tamstucco in polvere, garantendo un’alta qualità della formazione.

il Garante dei diritti della persona per la Regione Marche si sta adoperando per replicare il progetto nei prossimi mesi negli istituti penitenziari di Fermo ed Ascoli.