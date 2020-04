Marche, Fase 2: sale il numero delle possibili imprese aperte

ANCONA – Da lunedì 1 maggio in Italia scatta l’attesa fase 2 dell’emergenza sanitaria (ed economica) provocata dal Coronavirus. Il decreto governativo dello scorso 26 aprile ha disposto la possibilità di apertura per i settori di Manifattura, nella sua totalità, Costruzioni, Commercio all’ingrosso.

Per le Marche si tratta di 118.336 imprese, oltre 50.300 in più rispetto a quanto stabilito dal decreto del 10 aprile, con il coinvolgimento potenziale di 406.146 addetti.

«Al solito va ricordato che questi dati non fotografano una realtà effettiva ma virtuale» spiega il Fabrizio Schiavoni, segretario generale della Camera di Commercio Marche. «La scelta di alcuni imprenditori potrebbe essere quella di non aprire immediatamente, ad esempio per l’incompletezza della catena dei rifornimenti, o per marginalità economiche ancora insufficienti. Inoltre il codice Ateco si riferisce solo alle attività primarie collegate alla classificazione (dunque il numero è sottostimato perché non tiene conto delle attività secondarie che potrebbero fare capo a una stessa azienda); e poi rimane la possibilità per le imprese funzionali ad altre che possono rimanere aperte, di proseguire nella loro attività comunicandolo alla Prefetture. Invitiamo gli imprenditori a consultare gli strumenti che il sistema camerale offre per orientarsi al meglio tra le diverse disposizioni».

Sul sito www.registro.imprese.it è possibile conoscere il proprio codice Ateco, www.sostegnoexport.it fornisce indicazioni sui partner commerciali esteri e il portale www.ripartireimpresa.unioncamere.it raccorda una serie di disposizioni normative riprese anche dalla sezione Strumenti per l’emergenza di Camera Marche che raccoglie informazioni utili e aggiornamenti normativi da fonti istituzionali (Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, Regione Marche in primis) rivolte a imprese e cittadini.

Ecco i dati forniti dalla Camera di Commercio Marche.

LOCALIZZAZIONI (tutte le sedi di impresa)

Marche 143.553

Ancona 38.697

Consentite Marche +58.489. Al 10 aprile erano 85.064

IMPRESE ATTIVE

Marche 118.336

Ancona 31.405

Consentite Marche +50.367. Al 10 aprile erano 67.969

ADDETTI

Marche 406.146

Ancona 132.053

Addetti Marche +185.451. Al 10 aprile erano 220.695

QUOTE DATO MARCHE

Rispetto alle Imprese Attive

Consentite: da 46,7% a 81,3%

Rispetto agli Addetti

Consentite: da 44,7% a 82,2%

Rispetto alle Localizzazioni

Consentite: da 47,3% a 79,9%